Лидеры вступили в ожесточенную перепалку

Французский лидер Эммануэль Макрон и глава британского правительства Борис Джонсон устроили словесную баталию в ходе переговоров на полях саммита G7, который проходит на территории Великобритании.

Так, изначально Макрон указал коллеге на то, что Лондону предстоит новый этап из-за необходимости в "перезагрузке" франко-британских отношений. Президент Пятой республики, в частности, указал на то, что взаимодействие наладится в случае выполнения неукоснительных требований Европейского союза по положениям в рамках Brexit со стороны Лондона. Макрон заявил, что пересмотр положений неприемлем, передает Reuters.

"Требуется выполнений обещаний, которые Лондон дал представителям Европейского союза", – высказался президент Франции.

Как отмечает источник, Макрон также призвал Джонсона "не говорить, что тот не знал обо всех последствиях принятого решения".

"Как бы вам понравилось, если бы французские суды запретили вам перевозить тулузские сосиски в Париж?", – парировал британский премьер.

В ответ французский лидер заявил, что сравнение "не очень хорошее, так как Париж и Тулуза являются частью одной страны".

Встреча G7 проходит в Карбис-Бэй на фоне обострения отношений Королевства с Евросоюзом. Обе стороны столкнулись с определенными сложностями вокруг Северной Ирландии в рамках заключенного договора о выходе Британии из ЕС. Так, Лондон пытается добиться пересмотра ряда пунктов во избежание проблем с поставками продовольственных товаров в Северную Ирландию. Брюссель же в ответ готов применить торговые санкции, сообщает The Times.