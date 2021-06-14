В Незалежной придумали, как страна может заработать на запуске газопровода

На Украине продолжаются дискуссии о том, какую компенсацию страна может получить при вводе "Северного потока – 2" в эксплуатацию. Так, местный политолог Руслан Бортник придумал весьма оригинальный вариант. По его мнению, Киев сможет заработать, если Незалежной отдадут часть акций компании-оператора.

Бортник назвал строительство "Северного потока – 2" политическим вопросом. По его словам, Украина потеряет немало денег из-за газопровода, поэтому 5-7% акций вполне смогут компенсировать убытки.

Более того, политолог предложил, чтобы Киев не просто стал собственником проекта, но и его участником. В газовые хранилища Незалежной можно перекачивать часть голубого топлива, которое будет идти по "СП-2". Эксперт отмечает, что претворить этот вариант в реальность можно лишь до начала работы газопровода.

При этом Бортник в эфире "Первого независимого" подчеркнул, что шансы на такой исход событий невелики. Куда более возможен вариант того, что РФ и Европа создадут консорциум, который будет владеть ГТС Украины. Объединение же будет контролировать перекачку голубого топлива по украинским трубам. Другой вариант – Киев и "Газпром" заключат новый многолетний договор по транзиту. Политолог обратил внимание, что украинцам для этого необходимо перестать слушать приказы американцев и задуматься о своих интересах.

Существует вероятность, отметил Бортник, что через три года, когда нынешний договор между Москвой и Киевом потеряет свою силу, Украине придется уменьшить стоимость транзита. Ведь перекачка газа через "СП-2" будет дешевле. Возможно, что ГТС Украины и вовсе прекратит свою работу.

Ранее стало известно, что "Академика Черского" сняли со строительства "Северного потока – 2". На смену судну в Балтийское море вышла "Фортуна".