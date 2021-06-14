На Украине предложили отдать Киеву часть акций "Северного потока - 2"

На Украине предложили отдать Киеву часть акций "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В Незалежной придумали, как страна может заработать на запуске газопровода

На Украине продолжаются дискуссии о том, какую компенсацию страна может получить при вводе "Северного потока – 2" в эксплуатацию. Так, местный политолог Руслан Бортник придумал весьма оригинальный вариант. По его мнению, Киев сможет заработать, если Незалежной отдадут часть акций компании-оператора.

Бортник назвал строительство "Северного потока – 2" политическим вопросом. По его словам, Украина потеряет немало денег из-за газопровода, поэтому 5-7% акций вполне смогут компенсировать убытки. 

Более того, политолог предложил, чтобы Киев не просто стал собственником проекта, но и его участником. В газовые хранилища Незалежной можно перекачивать часть голубого топлива, которое будет идти по "СП-2". Эксперт отмечает, что претворить этот вариант  в реальность можно лишь до начала работы газопровода.

При этом Бортник в эфире "Первого независимого" подчеркнул, что шансы на такой исход событий невелики. Куда более возможен вариант того, что РФ и Европа создадут консорциум, который будет владеть ГТС Украины. Объединение же будет контролировать перекачку голубого топлива по украинским трубам. Другой вариант – Киев и "Газпром" заключат новый многолетний договор по транзиту. Политолог обратил внимание, что украинцам для этого необходимо перестать слушать приказы американцев и задуматься о своих интересах. 

Существует вероятность, отметил Бортник, что через три года, когда нынешний договор между Москвой и Киевом потеряет свою силу, Украине придется уменьшить стоимость транзита. Ведь перекачка газа через "СП-2" будет дешевле. Возможно, что ГТС Украины и вовсе прекратит свою работу. 

Ранее стало известно, что "Академика Черского" сняли со строительства "Северного потока – 2". На смену судну в Балтийское море вышла "Фортуна". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость из будущего
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Ну и дармоеды! Держите карман шире, отсыплют вам, смотрите не донесёте и не попользуетесь. Блатняк холопский.
советский инженер
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Газопровод принадлежит тем кто его строил а не тем кто мешал строить. А если уж Украина окончательно стала содержанкой то содержать её обязан тот кто её имеет.
гость
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Бандеры! Огромный лошажьий орган вам всем в €рало. Уе6ана, выпердевшего сию блевоту, утопить в сельском сортире.
Гость256150
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За палки в колёса, которые хохлобандеровцы вставляли в колёса стройке им не то что акции, им счёт за издержки, которые понесли участники СП-2. Я не пойму, мы в рыке живём или где? Дебилы.
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