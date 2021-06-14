Американский лидер не хочет обсуждать российского коллегу в преддверии саммита

Сенатор Алексей Пушков оценил крайне лаконичный ответ Джо Байдена на вопрос о Владимире Путине. Напомним, главу Штатов спросили, почему, несмотря на то, что американская сторона старается все сильнее закрутить РФ гайки, российский президент не поддается давлению.



Объяснение Байдена уместилось в несколько слов. Политик, ухмыльнувшись, ответил – мол, это потому, что он – Путин. Обсуждать далее российского лидера он отказался, оправдавшись тем, что ему вот-вот предстоят переговоры с ним. Чем ближе саммит, тем менее разговорчивым становится "сонный Джо" - вспомним звучавшие ранее из уст Байдена оскорбления. Которые, как позже заявил сам Путин, его не задевают.

Пушков считает, что даже по такому короткому ответу американского политика, который фактически отказался говорить о коллеге, можно понять, что у него нет заблуждений. Байден прекрасно осознает, что ему предстоит встреча с сильным и упорным противником, считает сенатор.

"к переговорам он готовится очень серьезно, намереваясь говорить на них не только от имени США, но и всего западного альянса",

- написал Пушков в Телеграм.

Ранее сенатор предположил, что российский президент не даст американскому навязать свою повестку на предстоящем саммите. Напомним, переговоры запланированы на 16 июня, они пройдут в Женеве.