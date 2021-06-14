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Сенатор Алексей Пушков оценил крайне лаконичный ответ Джо
Байдена на вопрос о Владимире Путине. Напомним, главу Штатов спросили, почему,
несмотря на то, что американская сторона старается все сильнее закрутить РФ
гайки, российский президент не поддается давлению.
Объяснение Байдена уместилось в несколько слов. Политик, ухмыльнувшись, ответил – мол, это потому, что он – Путин. Обсуждать далее российского лидера он отказался, оправдавшись тем, что ему вот-вот предстоят переговоры с ним. Чем ближе саммит, тем менее разговорчивым становится "сонный Джо" - вспомним звучавшие ранее из уст Байдена оскорбления. Которые, как позже заявил сам Путин, его не задевают.
Пушков считает, что даже по такому короткому ответу американского политика, который фактически отказался говорить о коллеге, можно понять, что у него нет заблуждений. Байден прекрасно осознает, что ему предстоит встреча с сильным и упорным противником, считает сенатор.
"к переговорам он готовится очень серьезно, намереваясь говорить на них не только от имени США, но и всего западного альянса",
- написал Пушков в Телеграм.
Ранее сенатор предположил, что российский президент не даст американскому навязать свою повестку на предстоящем саммите. Напомним, переговоры запланированы на 16 июня, они пройдут в Женеве.
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