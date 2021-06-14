Украина пригрозила "Газпрому" судом из-за газа из Центральной Азии

Украина пригрозила "Газпрому" судом из-за газа из Центральной Азии
Юрий Витренко. Фото: Yuliia Ovsiannikova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев уже готовится к возможному разбирательству

Незалежная хочет, чтобы Россия посодействовала транзиту газа из Центральной Азии по ГТС Украины. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. 

В беседе с журналистами издания Financial Times украинец отметил, что в случае отказа Москвы идти на контакт, Киев подаст жалобу в Еврокомиссию, а затем последует суд. Впрочем, разбирательства могут затянуться на годы. 

Витренко рассказал, что Украина уже занимается подготовкой документов с запросами на перекачку голубого топлива из Центральной Азии по трубам российской компании. 

По словам Витренко, если бы Незалежной дали добро, то этот газ заполнил бы местную ГТС. Киев смог бы хорошо зарабатывать – доходы покрыли бы возможный дефицит при запуске "Северного потока – 2". 

Однако если газопровод не заработает, Украина не остановится перед тем, чтобы вынудить "Газпром" транспортировать голубое топливо из этого региона. Речь идет преимущественно о природном ресурсе Туркменистана. Этот газ нужен Незалежной для внутренних нужд и перекачки в Европу. 

Ранее Витренко в интервью другому СМИ говорил о том, что в случае запуска "Северного потока – 2" Украина потеряет большую часть ВВП. Более того, ввод в эксплуатацию газопровода может не только ударить по безопасности Украины, считает он, но и спровоцировать полномасштабную войну. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость259361
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После получения Украиной независимости Васкул был членом Главного Провода ОУН (б), председателем Теренового Провода ОУН (б) на Украине, председателем Киевского краевого братства ОУН-УПА и членом главной Булавы Всеукраинского братства ОУН-УПА.
Гость259361
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Хоронил президенский полк.Во времена Советского Союза Васкул сидел в лагерях, а когда вернулся на Украину, его отказались здесь зарегистрировать, из-за чего пособник нацистов некоторое время жил в Воркуте. С 1968 Васкул проживал в селе Ясногородка Киевской области. В 1984 году его вновь судили за антисоветскую пропаганду, в 1987 году он вышел из тюрьмы.
Гость.
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В дополнение: условие транзита газа для бандеров пусть будут качай или плати с %. Ну и тариф сделать по цене торпедного катера за 1 м3.
Гость258614
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нет вопросов платите за ТРАНЗИТ ГАЗА из ТУРКМЕНИИ, это покроет все расходы РФ, ведь протяжённость транзита намного больше украинской трубы, и 15 миллиардов оплаты за прокачку газа помогут россиянам.
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