Киев уже готовится к возможному разбирательству

Незалежная хочет, чтобы Россия посодействовала транзиту газа из Центральной Азии по ГТС Украины. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В беседе с журналистами издания Financial Times украинец отметил, что в случае отказа Москвы идти на контакт, Киев подаст жалобу в Еврокомиссию, а затем последует суд. Впрочем, разбирательства могут затянуться на годы.

Витренко рассказал, что Украина уже занимается подготовкой документов с запросами на перекачку голубого топлива из Центральной Азии по трубам российской компании.

По словам Витренко, если бы Незалежной дали добро, то этот газ заполнил бы местную ГТС. Киев смог бы хорошо зарабатывать – доходы покрыли бы возможный дефицит при запуске "Северного потока – 2".

Однако если газопровод не заработает, Украина не остановится перед тем, чтобы вынудить "Газпром" транспортировать голубое топливо из этого региона. Речь идет преимущественно о природном ресурсе Туркменистана. Этот газ нужен Незалежной для внутренних нужд и перекачки в Европу.

Ранее Витренко в интервью другому СМИ говорил о том, что в случае запуска "Северного потока – 2" Украина потеряет большую часть ВВП. Более того, ввод в эксплуатацию газопровода может не только ударить по безопасности Украины, считает он, но и спровоцировать полномасштабную войну.