Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Об этом говорится в материале Strategic Culture, автор которого уверен – на саммите в Женеве глава США Джо Байден готовится раскинуть сети.



По мнению журналиста, "доброта", которую выказывает американская сторона накануне переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, фальшивая. Русские думают, что люди, которые часто улыбаются, не представляют угрозы. Американцы это подметили и на протяжении десятков лет прикидывались "доверчивыми дурачками" на переговорах, говорится в статье.

"Господин Путин, это ловушка".

На деле же у двух стран абсолютно разные цели. Россия хочет быть одной из лидирующих на мировой арене, а США не желают уступать свое место и терять могущество.

Ждать о американцев, что они пойдут на какие-то уступки по ряду вопросов, бессмысленно. В частности, речь идет о признании Крыма российским. Санкции тоже вряд ли отменят, а о смягчении последствий громкой истории с якобы вмешательством Москвы в выборы стоит забыть. Демократы вовсю пользуются этим скандалом. Несмотря на то, что доказательства так и не были представлены.

Автор статьи считает, что российской стороне не стоит ждать значимых сдвигов в лучшую сторону в отношениях с США только потому, что Байден "немного отступил" в ситуации с газопроводом "Северный поток – 2". Несмотря на то, что со времен холодной войны диалог двух стран стал более активным.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему в преддверии саммита Байден отказался обсуждать Путина.