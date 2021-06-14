Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Об этом говорится в материале Strategic Culture, автор которого уверен – на саммите в Женеве глава США Джо Байден готовится раскинуть сети.

По мнению журналиста, "доброта", которую выказывает американская сторона накануне переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, фальшивая. Русские думают, что люди, которые часто улыбаются, не представляют угрозы. Американцы это подметили и на протяжении десятков лет прикидывались "доверчивыми дурачками" на переговорах, говорится в статье.

"Господин Путин, это ловушка".

На деле же у двух стран абсолютно разные цели. Россия хочет быть одной из лидирующих на мировой арене, а США не желают уступать свое место и терять могущество.

Ждать о американцев, что они пойдут на какие-то уступки по ряду вопросов, бессмысленно. В частности, речь идет о признании Крыма российским. Санкции тоже вряд ли отменят, а о смягчении последствий громкой истории с якобы вмешательством Москвы в выборы стоит забыть. Демократы вовсю пользуются этим скандалом. Несмотря на то, что доказательства так и не были представлены.

Автор статьи считает, что российской стороне не стоит ждать значимых сдвигов в лучшую сторону в отношениях с США только потому, что Байден "немного отступил" в ситуации с газопроводом "Северный поток – 2". Несмотря на то, что со времен холодной войны диалог двух стран стал более активным.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему в преддверии саммита Байден отказался обсуждать Путина.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость262699
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я вот еще что подумал, возможно, пиндосы устроят провокацию, отравят бидона и как всегда свалят на нас.
Гость256150
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Гость256130
" Россия хочет быть одной из лидирующих на мировой арене," Для этого нужно, чтобы в стране не было ни одного сортира - скворечника с выгребой ямой, чтобы были дороги по которым можно ездить не только на кривой козе, а на нормальном транспорте и нужно, чтобы это было не только в Москве или Питере, а любой глухой деревне.
Ты братец наверное дальше Нью Йорка, Вашингтона или любого другого крупного города пиндосов не был. А стоит поизучать что в их глубинке делается и что там за сартиры и какие там дороги. Ты ведь пиндосов идеалом цивилизованного мира считаешь... Ну.. Ну.. Сельский мальчик насмотревшийся голливудских фильмов.
Гость259361
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Президент США Джо Байден будет пытаться оказать сильнейше давление на российского лидера Владимира Путина на саммите в Женеве, считает председатель КПРФ Геннадий Зюганов.
«На мой взгляд, [американцы в Женеве] будут пытаться Путина «упаковывать», как в свое время там же в Женеве поступали с Горбачевым…Глобалисты будут делать все, чтобы пытаться нас додушить
крым наш
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Гость262134
дед бидон или как там его называют в рахе - деменцио даст просраться вашему плешивому.
это 146%
Да вы, свины,уже на 200% просрались!!!
Гость260091
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Гость256130
" Россия хочет быть одной из лидирующих на мировой арене," Для этого нужно, чтобы в стране не было ни одного сортира - скворечника с выгребой ямой, чтобы были дороги по которым можно ездить не только на кривой козе, а на нормальном транспорте и нужно, чтобы это было не только в Москве или Питере, а любой глухой деревне.
НАЗОВИ ХОТЬ ОДНУ ТАКУЮ СТРАНУ
Гость256778
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Для переговорах - в Чёрное море зашли корабли Великобритании и Нидерландов
Гость259361
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По словам российского лидера, обвинения в адрес России о ведении кибервойны против Соединенных Штатов бездоказательны. «Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства», — добавил он.
Гость262134
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дед бидон или как там его называют в рахе - деменцио даст просраться вашему плешивому.
это 146%
Гость262699
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по-моему дед Бидон уже довольно стар и пиндосы чувствуют риски ударится в грязь лицом, забрехотали, типа что-б мы отменили съезд
Гость256365
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Гость259361
Для встречи! С понедельника, 14 июня, начинают действовать санкции США, которые запрещают американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации. Запрет не распространяется на вторичный рынок российских государственных бумаг. Это позволяет американским организациям перекупать бумаги у других игроков, но в Белом доме не исключили введение более жестких ограничений.
Где вас таких неграмотных дураков выращивают? Или вы реально думаете что на мировые рынки выбрасывают"рублёвые" бумаги?
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