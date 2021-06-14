Киев заявил о готовности предоставить необходимые данные

Экипаж пассажирского авиалайнера, на борту которого находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta, не обращался к украинским диспетчерам за разрешением на посадку. Соответствующее заявление сделал глава местного госпредприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что после сообщения о минировании ни столицы Польши и Литвы, ни Львов с Киевом не захотели принимать у себя борт, о чем писало РИА "Новости". По словам Ярмака, во время выполнения рейса Афины-Вильнюс ирландской авиакомпании Ryanair Украина не получала подобных сообщений.

Руководитель "Украэроруха" также заявил, что с легкостью сможет предоставить необходимые доказательства в виде записей – как пояснил Ярмак, разговоры пилотов с диспетчерами всегда записываются.

"Более того, эти записи ведут и на борту судна. Всю информацию реально прослушать и сопоставить ее. Мы готовы к этому в рамках расследования", – заявил украинский топ-менеджер в интервью "БизнесЦензору".

Европейские государства обвиняют Белоруссию в принудительной посадке пассажирского самолета в Минске – по мнению Брюсселя, местные власти выдумали предлог для задержания Протасевича. В настоящее время Евросоюз рассматривает возможность введения нового санкционного пакета против белорусской администрации. Некоторые авиакомпании теперь выполняют полеты в обход воздушного пространства республики. Соответствующий запрет действует с 5 июня.

Известно, что в новом проекте резолюции говорится о том, что экстренная посадка судна является "актом государственного терроризма" со стороны Белоруссии.