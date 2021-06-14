Премьера Эстонии высмеяли в Сети за слова об "угрожающей" НАТО России

Премьера Эстонии высмеяли в Сети за слова об "угрожающей" НАТО России
Кая Каллас. Фото: Pool Philip Reynaerts/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кая Каллас призывает укреплять оборону и сдерживать Москву

Громкое заявление эстонского премьера позабавило российских пользователей.

Кая Каллас на саммите НАТО назвала Россию главной "угрозой" для альянса. Эстонский премьер заявила, что необходимо укреплять коллективную оборону. Кроме того, представительница Эстонии считает нужным продолжать политику сдерживания нашей страны.

"Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для НАТО", – цитирует Каллас РИА Новости.

Политик также намекнула, что для того, чтобы держать оборону, нужны будут не только свежие решения, но и дополнительные ресурсы.

Российские читатели с сарказмом комментируют заявление об угрожающей НАТО РФ.

"Крякнула, как обычно, с задержкой. НАТО об этом кряхтит с момента своего основания в 1949 )" "Премьер в поселении численностью 800тыщ)) Самим-то не смешно? Стеб, а не страна", "Если угроза, зачем торговлю с ней ведете?" "Заквакали лягушки", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Саммит НАТО проходит в Брюсселе, открытие состоялось в понедельник, 14 июня.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что располагает некими доказательствами причастности России к экстренной посадке самолета Ryanair в Белоруссии и задержанию журналиста Романа Протасевича. Раскрывать подробности он не стал.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость262754
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Да перестаньте. Эстония никогда не была в СССР по настоящему. Собака лает, а караван идёт. Глупости с прибалтикой, когда Кмициц умер, тогда и умерло всё в прибалтике. нет никого.
крым наш
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Сявка какая-то на фото!Ть-фу!!!
Боцман
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Лучше сфинктер укрепляй.
Боцман
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Кая,лучше сфинктер укрепляй,что бы медвежья болезнь с перепугу не приключилась.
гость
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Дэвушка, ти на карта мира пасматри, да? Што твоя страна, и какая Россия. Гиде держать нас будешь? За чито?
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