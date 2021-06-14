Вашингтон послал Москве четкий сигнал

Осталось всего два дня до первой встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Зарубежные СМИ же расценили отправку американцами эсминца Laboon в Черное море 11 июня как провокацию.

На маневр корабля типа Arleigh Burkeс управляемым ракетным оружием на борту обратило внимание издание EurAsian Times. Авторы материала обеспокоились тем, что ситуация может создать новую напряженность в регионе перед саммитом. Ведь личная встреча двух лидеров – самое значимое событие этого лета, которое может помочь хоть как-то смягчить отношения между странами.

Черное море в последнее время все чаще становится предметом геополитического противостояния России и США с НАТО. Альянс и вовсе считает себя важной фигурой в этом регионе – три страны, входящие в организацию, имеют доступ к акватории.

У России же есть свои интересы, связанные с безопасностью, в Черном море. Как пишет издание, действия НАТО в регионе беспокоят РФ. Авторы отмечают, что потенциальной угрозой может быть противоракетная оборона Североатлантического альянса, а также заигрывания натовцев с Украиной и Грузией. Журналисты подчеркнули, что между странами есть много противоречий и недавние действия американцев в Черном море не снижают напряженность, поэтому отправка эсминца в акваторию перед саммитом – настоящая провокация.

Российский сенатор Алексей Пушков также отметил в "Твиттер", что проход корабля в Черное море – это предупреждение американцев о том, что у Байдена есть "жесткий сигнал" для Путина. Любопытно, что 14 июня в Черное море вошли еще два корабля НАТО – суда Британии и Нидерландов.