На поводу у Киева Запад не пойдет

Эксперт оценил притязания украинской стороны на денежную компенсацию после запуска российского газопровода. Напомним, об этом ранее вещал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. По мнению доцента кафедры политтеории МГИМО МИД РФ Ивана Тимофеева, денег Киев не дождется.



Эксперт напомнил, что Украина и так получает "солидную помощь" от тех же американцев. Конечно, в Штатах могут поднять вопрос о том, что нужно заставить Европу дать какую-то компенсацию или расширить помощь, но это маловероятно, заявил Тимофеев в разговоре с РИА Новости.

Плясать под дудку Киева Запад явно не намерен, резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно о завершении строительства первой нитки "Северного потока – 2". Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. В украинском "Нафтогазе" тем временем заявили, что из-за газопровода может развернуться война.