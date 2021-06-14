Байден покинул брифинг G7 после каверзного вопроса о Трампе

Байден покинул брифинг G7 после каверзного вопроса о Трампе
Джо Байден. Фото: Olivier Hoslet/Pool/www.globallookpress.com
Американский лидер огрызнулся из-за обращения репортера

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал отвечать на вопрос медиа об экономических санкциях, введенных Белым домом против европейских компаний. Когда репортер поинтересовался у американского лидера, по каким причинам Вашингтон не спешит отменять пошлины на экспорт европейской стали и алюминия, тот гневно хлопнул рукой по трибуне и покинул сцену.

Выступление президента состоялось в рамках саммита G7. Во время пресс-конференции один из присутствующих журналистов спросил у Байдена, почему американская администрация не спешит снимать пошлины, введенные еще предыдущей администрацией, а также поинтересовался у главы государства мнением остальных первых лиц саммита на этот счет.

"В то же время вы сохранили некоторые санкции в отношении стали и алюминия, действующие еще со времен Трампа. Я хотел спросить вас, когда вы ведете эти разговоры с европейскими союзниками, которые очень обеспокоены этими санкциями, как вы это оправдываете?" – обратился репортер к Байдену.

Однако глава США не стал отвечать на вопрос, заявив о том, что ему требуется перерыв, пишет Express.co.

"120 дней. Дайте мне передохнуть. Нужно время", – с раздражением ответил Байден, хлопнув ладонью по трибуне.

Во время выступления лидер американской нации заявил, что за последние недели страны "Семерки" достигли ряда договоренностей, "подтвердив демократические ценности. Речь идет о поставках вакцин против коронавирусной инфекции и координации усилий, направленных на прекращение пандемии.

"Два вопроса, способствующие существенному и всеобъемлющему восстановлению экономики во всем мире", – выразил уверенность президент США.

Ранее американские журналисты заявили, что президент Соединенных Штатов готовит своему российскому коллеге Владимиру Путину "ловушку" перед предстоящим саммитом в Женеве.



Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

На Украине предложили отдать Киеву часть акций "Северного потока - 2"

В Незалежной придумали, как страна может заработать на запуске газопровода

Испанцы восхитились действиями нацистского пилота под Ленинградом и получили ответ от россиян

Страна превращается в «антироссийскую клоаку» прямо на глазах, уверены комментаторы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей