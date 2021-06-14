Американский лидер огрызнулся из-за обращения репортера

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал отвечать на вопрос медиа об экономических санкциях, введенных Белым домом против европейских компаний. Когда репортер поинтересовался у американского лидера, по каким причинам Вашингтон не спешит отменять пошлины на экспорт европейской стали и алюминия, тот гневно хлопнул рукой по трибуне и покинул сцену.

Выступление президента состоялось в рамках саммита G7. Во время пресс-конференции один из присутствующих журналистов спросил у Байдена, почему американская администрация не спешит снимать пошлины, введенные еще предыдущей администрацией, а также поинтересовался у главы государства мнением остальных первых лиц саммита на этот счет.

"В то же время вы сохранили некоторые санкции в отношении стали и алюминия, действующие еще со времен Трампа. Я хотел спросить вас, когда вы ведете эти разговоры с европейскими союзниками, которые очень обеспокоены этими санкциями, как вы это оправдываете?" – обратился репортер к Байдену.



Однако глава США не стал отвечать на вопрос, заявив о том, что ему требуется перерыв, пишет Express.co.

"120 дней. Дайте мне передохнуть. Нужно время", – с раздражением ответил Байден, хлопнув ладонью по трибуне.

Во время выступления лидер американской нации заявил, что за последние недели страны "Семерки" достигли ряда договоренностей, "подтвердив демократические ценности. Речь идет о поставках вакцин против коронавирусной инфекции и координации усилий, направленных на прекращение пандемии.

"Два вопроса, способствующие существенному и всеобъемлющему восстановлению экономики во всем мире", – выразил уверенность президент США.



Ранее американские журналисты заявили, что президент Соединенных Штатов готовит своему российскому коллеге Владимиру Путину "ловушку" перед предстоящим саммитом в Женеве.







