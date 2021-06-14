Путин предложил США поставить себя на место России

Путин предложил США поставить себя на место России
Фото: Ludek Perin/CTK/www.globallookpress.com
Президент РФ прокомментировал учения НАТО и США у наших границ

В преддверии российско-американского саммита вышло полное интервью Владимира Путина американской NBC.

Одной из тем для беседы с журналистом стали учения НАТО И США. Путин указал на эти маневры, отвечая на вопрос о передвижениях наших войск у украинской границы. Ранее в Незалежной испугались появления военных – тут же посыпались обвинения в якобы готовящемся вторжении РФ. Президент напомнил, что учения наша страна проводит на своей территории. И заодно освежил память американцев насчет маневров НАТО и США у российских границ, а также на Аляске. Комментируя учения, Путин предложил Штатам поставить себя на место России.

"Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам",

сказал политик и поинтересовался, каким был бы ответ.

Отметим, что большое интервью Путина американскому СМИ стало первым за прошедшие три года.

Переговоры лидеров двух стран состоятся в 16 июня в Женеве. Ранее российского президента предупредили о ловушке, которую ему готовит Байден – об этом идет речь в статье, которую опубликовало американское издание.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость262134
Пожаловаться Ответить
Гость256911
На Украине все здравомыслящие-инакомыслящие - враги. Все. Разница в том, что некоторых уже раскрыли, остальных нет. И даже те, кто сегодня называют врагами здравомыслящих украинцев сами станут врагами как только протрезвеют и прозреют…
а в россии не так чтоли ?
Гость256911
Пожаловаться Ответить
На Украине все здравомыслящие-инакомыслящие - враги. Все. Разница в том, что некоторых уже раскрыли, остальных нет. И даже те, кто сегодня называют врагами здравомыслящих украинцев сами станут врагами как только протрезвеют и прозреют…
Гость262134
Пожаловаться Ответить
Шаман
Путин лучше бы спросил свое окружение, почем недвижимость в кольце врагов. У Пськова например.
ему все жена подарила.
а подарила специально иначе бы там были базы НАТО !
Гость258875
Пожаловаться Ответить
Гость262134
да да - кругои враги.
любимая фича геббельса
Да, именно Геббельса. Вспоминается верховная зрада украины "Ты агент Кремля!", "Нет ты сам агент Кремля!". Там заседают сплошные агенты Кремля.
Шаман
Пожаловаться Ответить
Путин лучше бы спросил свое окружение, почем недвижимость в кольце врагов. У Пськова например.
Гость262134
Пожаловаться Ответить
да да - кругои враги.
любимая фича геббельса
1
новости партнеров
По теме

На Украине предложили отдать Киеву часть акций "Северного потока - 2"

В Незалежной придумали, как страна может заработать на запуске газопровода

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей