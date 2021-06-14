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В преддверии
российско-американского саммита вышло полное интервью Владимира Путина американской
NBC.
Одной из тем для беседы с журналистом стали учения НАТО И США. Путин указал на эти маневры, отвечая на вопрос о передвижениях наших войск у украинской границы. Ранее в Незалежной испугались появления военных – тут же посыпались обвинения в якобы готовящемся вторжении РФ. Президент напомнил, что учения наша страна проводит на своей территории. И заодно освежил память американцев насчет маневров НАТО и США у российских границ, а также на Аляске. Комментируя учения, Путин предложил Штатам поставить себя на место России.
"Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам",
– сказал политик и поинтересовался, каким был бы ответ.
Отметим, что большое интервью Путина американскому СМИ стало первым за прошедшие три года.
Переговоры лидеров двух стран состоятся в 16 июня в Женеве. Ранее российского президента предупредили о ловушке, которую ему готовит Байден – об этом идет речь в статье, которую опубликовало американское издание.
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