Президент РФ прокомментировал учения НАТО и США у наших границ

В преддверии российско-американского саммита вышло полное интервью Владимира Путина американской NBC.



Одной из тем для беседы с журналистом стали учения НАТО И США. Путин указал на эти маневры, отвечая на вопрос о передвижениях наших войск у украинской границы. Ранее в Незалежной испугались появления военных – тут же посыпались обвинения в якобы готовящемся вторжении РФ. Президент напомнил, что учения наша страна проводит на своей территории. И заодно освежил память американцев насчет маневров НАТО и США у российских границ, а также на Аляске. Комментируя учения, Путин предложил Штатам поставить себя на место России.

"Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам",

– сказал политик и поинтересовался, каким был бы ответ.

Отметим, что большое интервью Путина американскому СМИ стало первым за прошедшие три года.

Переговоры лидеров двух стран состоятся в 16 июня в Женеве. Ранее российского президента предупредили о ловушке, которую ему готовит Байден – об этом идет речь в статье, которую опубликовало американское издание.