Германия пожаловалась на "недоработки" России по Минским соглашениям

Германия пожаловалась на "недоработки" России по Минским соглашениям
Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Кабмин ФРГ рассказал о своей работе по донбасскому конфликту

Немецкое правительство продолжает плотно работать над урегулированием конфликта в Донбассе, руководствуясь положениями Минских соглашений. Соответствующее заявление содержится в официальном ответе кабмина ФРГ, поступившем после запроса фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.

Так, власти заявляют, что официальный Берлин до сих пор видит некие "серьезные недоработки", вызванные в исполнении обязательств сторон Минских соглашений, "особенно со стороны Российской Федерации".

В ответе местных властей парламентариям также говорится о том, что администрация работает над тем, чтобы стороны урегулировали ситуацию за счет Минского протокола. В федеральном правительстве заявили, что Берлин призывает участников соглашения к выполнению достигнутых договоренностей, передает РИА "Новости".

Украинские власти приступили к военной операции против сил ДНР и ЛНР еще весной 2014 года. Самопровозглашенные республики объявили о своей независимости после государственного переворота, который произошел несколькими месяцами ранее. По информации ООН, в ходе конфликта погибли 13 тысяч человек. Вопрос об урегулировании донбасского конфликта активно обсуждается представителями каждой из сторон на встречах минской контактной группы, принявшей за все это время три документа. Соглашения определяют действия, направленные на деэскалацию противостояния в Донбассе. Тем не менее, в регионе продолжаются перестрелки.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что постпред Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук много на себя берет, требуя перенести заседания группы из Минска после ухудшений отношений Незалежной с Белоруссией.

Егор МАЛКОВ

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Гость255980
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Гость255980
Неприемлемо ДНР и ЛНР жить в своре бездомных одичавших собак!
Неприемлемо для ДНР и ЛНР жить в своре бездомных одичавших УСРАИНСКИХ собак!
Гость255980
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Гость255980
Они уже ВОШЛИ де-факто, идиот!!! На де-юро <цензура>, как и с нашим Крымом!!! :)))
Неприемлемо ДНР и ЛНР жить в своре бездомных одичавших собак!
Гость255980
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Гость262134
они уже 7 лет пытаются войти. и что то никто их не берет.
кто то чего то боится все таки.
Они уже ВОШЛИ де-факто, идиот!!! На де-юро <цензура>, как и с нашим Крымом!!! :)))
Гость262134
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гость
Да не вопрос, щас доработаем, ДНР и ЛНР в Россию войдут. И на her вы пойдете вместе со своим е6учим форматом.
они уже 7 лет пытаются войти. и что то никто их не берет.
кто то чего то боится все таки.
гость
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Да не вопрос, щас доработаем, ДНР и ЛНР в Россию войдут. И на her вы пойдете вместе со своим е6учим форматом.
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