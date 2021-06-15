На Украине перед саммитом Путина и Байдена "раскрыли" коварный план России

На Украине перед саммитом Путина и Байдена "раскрыли" коварный план России
Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
"Последний сигнал" Москвы напугал бывшего министра

Законопроект о репатриации украинцев и белорусов насторожил бывшего главу министерства иностранных дел Незалежной Павла Климкина. Своими опасениями он поделился на своей странице в Фейсбук.

Так, Климкин назвал документ "последним сигналом" нашей страны накануне переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Встреча состоится уже завтра, 16 июня. По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, план Москвы состоит в том, чтобы создать "пятую колонну" в Незалежной. Эти люди будут пророссийски настроены. Действия России, уверен Климкин, направлены на дестабилизацию ряда регионов Незалежной, где будет больше всего граждан с российскими паспортами, отмечает сайт телеканала "360". Москва готовится испытать Киев на прочность, заявил бывший министр.

Напомним, речь идет о законопроекте, согласно которому белорусы и украинцы, у которых нет родных, которые ранее жили в нашей стране, получат возможность оформить гражданство РФ, не отказываясь от собственного.

Ранее Климкин нашел скрытый смысл в обсуждении Путиным и Лукашенко авиарейсов в Крым. Экс-министр назвал условие, при котором белорусский лидер станет "рабом" российского президента.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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