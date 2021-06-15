Условия Киева являются чистейшим популизмом, убежден немецкий депутат

Предложение украинской стороны о запуске "Северного потока – 2" в "обмен на "возврат" Крыма лишено всякого смысла. Такое заявление сделал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для запуска газопровода необходимо провести "деоккупацию" полуострова, а также добиться энергонезависимости Незалежной. Министр также сообщил на своей странице в социальной сети "Твиттер", что поднимал эту тему в ходе переговоров в ФРГ.

Заявление Кулебы прокомментировал Гердт, по словам которого украинские чиновники стараются "переплюнуть" друг друга в стремлении продемонстрировать лояльность Западу.

"Предложение поменять Крым на газ – это полный абсурд и чистый популизм", – высказался парламентарий.

Гердт также заявил, что Германия испытывает в газопроводе большую потребность, чем Россия – РФ может развернуть газ в азиатском направлении и получать от этого средства, а немцы "будут стоять на коленях" о дорогостоящего американского СПГ.

Парламентарий также отметил, что для украинских властей Крым остается лишь территорией, само же местное население для Киева не представляет никакого интереса, пишет РИА "Новости".

"Куда людям деваться во время "возврата" полуострова? Как это должно произойти, если они отрезали население от воды и света?" – недоумевает депутат.

Ранее сообщалось о том, что Верховная рада рассматривает законопроект об отмене свободной экономической зоны "Крым". Местные власти таким образом намерены возложить финансовые обязательства на украинских жителей полуострова, которые в настоящее время считаются Киевом иностранцами.