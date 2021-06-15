Предстоящая встреча запланирована в "три подхода"

Предстоящая встреча президентов России и Соединенных Штатов состоится в Женеве. Известно, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня и начнется в 13.00 по местному времени (14.00 по МСК).

Как отметили в Кремле, приезд российского лидера запланирован за полчаса до мероприятия. Сам же пройдет на вилле Ла Гранж, которая часто используется местными властями для официальных мероприятий. Для пресс-конференции уже соорудили шатер.

Путина встретит его швейцарский коллега Ги Пармелен, после чего начнется фотографирование участников. А затем политики перейдут к самому саммиту, запланированному в "три подхода".

Так, сначала на переговорах глав государств будут присутствовать глава российского МИД и госсекретарь Соединенных Штатов. Затем к мероприятию подключат делегации обеих стран.

После небольшого перерыва встреча продолжится.

Далее последует небольшой перерыв на чай и кофе, затем встреча продолжится. После конференции с представителями СМИ Путин встретится с президентом Швейцарии, о чем сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.