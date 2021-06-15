Американскому журналисту поручили поднять в интервью с президентом РФ темы, с которыми может не справится глава США

Администрация Белого дома сомневается, что их лидер Джо Байден сможет обсудить многие вопросы с президентом России Владимиром Путиным при встрече лицом к лицу. Поэтому вынести на публику часть тем было поручено журналисту американского национального телеканала NBC Киру Симмонсу. В результате интервью получилось "похожим на допрос", считает политолог Илья Гращенков.

Журналист NBC имел внушительный список вопросов, которых строго придерживался, даже если ответ собеседника давал возможность развить другую тему. Кроме того, создавалось впечатление, что репортер имел четкое указание, какого ответа он должен добиться, поскольку некоторые вопросы он задавал повторно, настаивая, чтобы Путин ответил еще раз.

И Путин отвечал. Четко и прямо. Знал ли глава Кремля о том, что президент Белоруссии решил посадить самолет? – Нет, не знал. Вмешивалась ли Россия в американские выборы? – Нет, не вмешивалась. Выйдет ли Навальный из тюрьмы живым? – Вопрос не по адресу: по срокам решает суд, по здоровью – медики, которые оказывают помощь всем осужденным на равных условиях. Готовит ли Москва военную атаку на Киев? – Нет.

Иначе говоря, с помощью журналиста Вашингтон разведал почву по таким темам, как "Навальный, Лукашенко и Украина", а также "кибератаки, притеснения оппозиции, дружба с Китаем и возможный уход Путина", указал политолог в своем телеграм-канале.

"Администрация Байдена & Харрис, похоже, не собирается играть в сложный политес и, понимая, что их возрастной президент может не осилить "опытного вербовщика", решила задать вопросы заранее и публично",

– делает вывод эксперт. По его оценке, американцы сейчас больше заинтересованы не в решении глобальных проблем типа СНВ и Сирии, а хотят просто "вернуть себе инициативу, утраченную при Трампе". Однако после публичного высказывания по многим темам в эфире NBC Путин получил возможность задать контрвопросы лично Байдену.

Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. За несколько дней до переговоров президент РФ согласился на интервью американской NBC. В частности, он ответил, почему Россию беспокоит продвижение НАТО на восток.