Инициативу "Единой России" о зачислении братьев и сестер в одну школу одобрили в Госдуме

Адрес прописки детей станет не имеющей значения формальностью

Закон о приеме братьев и сестер в одну школу независимо от места их регистрации принят Госдумой в окончательном, третьем, чтении. Поправки "Единой России" о снятии ограничений на приоритетное зачисление родственников в учебные заведения депутаты одобрили единогласно.

Ранее в России действовало правило, по которому в детский сад или школу были обязаны принять ребенка, если у него в это же учебное заведение уже ходит брат или сестра, но при условии, что дети зарегистрированы по одному адресу. Координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова, выступая 31 мая на форуме "ЕР" "Большой семейный совет" предложила отменить ограничение по месту жительства.

Ее поддержали министр просвещения Сергей Кравцов, однопартийцы и родительское сообщество, особенно многодетные семьи, а теперь и вся нижняя палата российского парламента.

По словам Аршиновой, принятый законодательный документ "снимает существующие бюрократические барьеры", сообщается на сайте "ЕР".