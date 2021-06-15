Зеленскому надоело проситься в НАТО

Зеленскому надоело проситься в НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Власти Незалежной ждут приглашения от членов альянса войти в их клуб мощных государств

Украина не должна упрашивать страны НАТО принять ее в свой альянс. Наоборот, это они должны позвать ее в свой круг, поскольку она достойна этого. Так заявил глава Незалежной Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов" во вторник, 15 июня.

По словам Зеленского, Украина "заслуживает большего", чем получает от Запада сейчас, и это – не проявление жадности: она, действительно, имеет право быть на равных среди мощнейших стран мира.

"Мы достойны быть членами Альянса, (…) не где-то за кулисами, а за одним столом (...) Нас нужно приглашать – я считаю, что это честно, мы не должны проситься",

– транслировали "Вести" мнение украинского лидера.

Накануне участники саммита НАТО в Брюсселе поддержали стремление Киева и Тбилиси вступить в альянс, однако сделали оговорку, что это произойдет не раньше, чем будут выполнены определенные условия. В частности, Украине нужно ликвидировать коррупцию.

В Киеве поблагодарили Брюссель за поддержку, хотя и выразили сожаление, что члены альянса до сих пор не обозначили четких сроков принятия Украины в НАТО. При этом издание "Гордон" обратило внимание, что Офис президента предпочел умолчать о том, что него потребовали подвижек в проведении реформ.

О том, почему Россию беспокоит расширение НАТО на восток, ранее высказался президент РФ Владимир Путин. Этот вопрос ему задал журналист NBC во время интервью, которое больше походило на допрос.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость.
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Гость260432 его возьмут, но не на рояле играть, на кожаной флейте играть будет всем подряд.
Гость260432
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Пусть сыграет им на рояле. Им точно понравится. Глядишь и возьмут... Его одного... На рояле играть.
гость
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Зеленскому надоело проситься в НАТО: он плюнул на всё и попросился на горшок!
Гость 269892
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Самим смешно ? Ну ! Делать ''революцию'' и опять жить как жили, только еще хуже.. везде нас зовите, и всё нам дайте. Выпишите иностранцев в правительство, если среди 50 млн своих ,нет ни одного порядочного человека.
Гость258668
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Зеля конкретно с зелени слез на что то синтетическое пересел))
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