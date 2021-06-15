Власти Незалежной ждут приглашения от членов альянса войти в их клуб мощных государств

Украина не должна упрашивать страны НАТО принять ее в свой альянс. Наоборот, это они должны позвать ее в свой круг, поскольку она достойна этого. Так заявил глава Незалежной Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов" во вторник, 15 июня.

По словам Зеленского, Украина "заслуживает большего", чем получает от Запада сейчас, и это – не проявление жадности: она, действительно, имеет право быть на равных среди мощнейших стран мира.

"Мы достойны быть членами Альянса, (…) не где-то за кулисами, а за одним столом (...) Нас нужно приглашать – я считаю, что это честно, мы не должны проситься",

– транслировали "Вести" мнение украинского лидера.

Накануне участники саммита НАТО в Брюсселе поддержали стремление Киева и Тбилиси вступить в альянс, однако сделали оговорку, что это произойдет не раньше, чем будут выполнены определенные условия. В частности, Украине нужно ликвидировать коррупцию.

В Киеве поблагодарили Брюссель за поддержку, хотя и выразили сожаление, что члены альянса до сих пор не обозначили четких сроков принятия Украины в НАТО. При этом издание "Гордон" обратило внимание, что Офис президента предпочел умолчать о том, что него потребовали подвижек в проведении реформ.

О том, почему Россию беспокоит расширение НАТО на восток, ранее высказался президент РФ Владимир Путин. Этот вопрос ему задал журналист NBC во время интервью, которое больше походило на допрос.