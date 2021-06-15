Глава США хочет быть во всеоружии

Вскоре состоится первый саммит российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Последний весьма обстоятельно подошел к вопросу и даже попросил опытных экспертов провести ему детальный инструктаж перед переговорами с нашим президентом. Такую информацию удалось выяснить зарубежным журналистам.



Сообщается, что на подмогу американскому президенту пришли несколько опытных экспертов по России. В частности, в подготовительном мероприятии приняли участие экс-работники администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа. Сторонние специалисты потребовались нынешнему американскому президенту, чтобы не ударить лицом в грязь при беседе с нашим главнокомандующим.

Байдену напомнили, что бывший офицер КГБ Владимир Путин является политиком, закаленным в переговорах самого высокого уровня. Такие специалисты, как экс-посол США в РФ Майкл Макфол, заверили американского президента, что могут помочь ему подготовиться к разговору с Путиным, об "уловках" которого они знают не понаслышке.

Журналисты издания Axios считают, что созыв представителей экспертного сообщества демонстрирует, насколько важными американский президент считает предстоящие переговоры с Владимиром Путиным. Сообщается, что спецы обозначили, какой стратегии нужно придерживаться Байдену: так, американский президент должен делать недвусмысленные заявления, чтобы наш главнокомандующий не испытывал сомнений по поводу позиции Вашингтона по ряду острых вопросов, таких как кибератаки и права человека.

При этом ряд экспертов выступили за "жесткую риторику", а некоторые все же предложили задуматься о поиске путей сотрудничества с Россией.

К слову, недавно в администрации нашего президента рассказали, как будет организован женевский саммит. Проведение мероприятия подразумевает несколько перерывов.