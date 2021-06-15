На Украине нашли способ разделаться с "Северным потоком - 2"

На Украине нашли способ разделаться с "Северным потоком - 2"
Фото: Stefan Sauer/ dpa/ www.globallookpress.com
Киев считает, что может сорвать запуск трубопровода

Российская газовая магистраль "Северный поток-2" вскоре будет введена в эксплуатацию – первая ветка уже готова. Однако ненавистники проекта не теряют надежды расправиться с нашим трубопроводом. Так, на Украине считают, что хоть им и не удалось сорвать строительство труб, они еще сумеют преградить российскому газу путь в Европу.

На данный момент перед киевскими властями стоит задача воспрепятствовать запуску нашего трубопровода. В Незалежной настроены оставить российские трубы пустыми. Руководитель энергетической компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко даже придумал, как претворить эти грезы в жизнь.

По мнению высокопоставленного украинца, в такой нелегкой задаче не обойтись без поддержки американских товарищей: к борьбе с российским трубопроводом нужно привлечь администрацию и конгресс Соединенных Штатов Америки.

Витренко также поведал, что киевские власти уже ведут переговоры с американским конгрессом. Последний в свою очередь должен убедить Вашингтон ввести эффективные санкционные ограничения против оператора трубопровода Nord Stream AG, пишет Vesti.ua.

Если же американская администрация воспротивиться такому развитию событий, существует план Б. Конгресс может выпустить закон, который обяжет Вашингтон наложить рестрикции, даже если он того не захочет.

К слову, недавно в Берлине выразили опасения из-за возможных новых санкций по российскому трубопроводу. Однако Германия пока рассчитывает полюбовно договориться с США.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость263299
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"На Украине нашли способ..." - это то же самое, что "Британские ученые доказали..."
Гость258621
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Опять? Это бред или паранойя? Кем надо быть, чтобы плевать и гадить в руку, которая тебя кормит и всячески подлизываться к тем, кто тебя же и грабит? Только якобы украинские холопы способны на подобное.
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