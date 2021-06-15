Белоруссия атакует Европу при помощи мигрантов - глава МИД Литвы

Белоруссия атакует Европу при помощи мигрантов - глава МИД Литвы
Фото: Edijs Palens/ Xinhua/ www.globallookpress.com
Минск ослабил контроль на границе Республики, через которую к соседям проникают сирийцы и иракцы

Белоруссия использует нелегальных мигрантов в качестве оружия для ведения гибридных атак на Европу. С таким обвинением выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Financial Times.

Дипломат утверждает, что Минск в течение длительного времени использует национального туроператора "Центркурорт" для доставки мигрантов из Сирии и Ирака на территорию Республики, а потом переправляет их к литовским границам.

Основные перевалочные пункты для приема беженцев находятся в Багдаде и Стамбуле. По словам министра, за возможность попасть в страны ЕС мигранты платят несколько тысяч долларов, пишет "Лента.ру".

Ранее на рост числа беженцев в Литву через Белоруссию уже пожаловался глава Центра регистрации иностранцев (URC) в Пабраде Александрас Кисловас. Он сообщил, что в связи с наплывом нелегалов официальный Вильнюс намерен построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев.

Литовские власти полагают, считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко специально ослабил контроль над границей со стороны Республики.

"Литва была выбрана белорусским режимом в качестве мишени для нелегальной миграции", – заявил 7 июня глава комитета нацбезопасности и обороны сейма Лауринас Касчюнас в своем "Фейсбуке".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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