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Белоруссия использует нелегальных мигрантов в качестве оружия для ведения гибридных атак на Европу. С таким обвинением выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Financial Times.
Дипломат утверждает, что Минск в течение длительного времени использует национального туроператора "Центркурорт" для доставки мигрантов из Сирии и Ирака на территорию Республики, а потом переправляет их к литовским границам.
Основные перевалочные пункты для приема беженцев находятся в Багдаде и Стамбуле. По словам министра, за возможность попасть в страны ЕС мигранты платят несколько тысяч долларов, пишет "Лента.ру".
Ранее на рост числа беженцев в Литву через Белоруссию уже пожаловался глава Центра регистрации иностранцев (URC) в Пабраде Александрас Кисловас. Он сообщил, что в связи с наплывом нелегалов официальный Вильнюс намерен построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев.
Литовские власти полагают, считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко специально ослабил контроль над границей со стороны Республики.
"Литва была выбрана
белорусским режимом в качестве мишени для нелегальной миграции", –
заявил 7 июня глава комитета нацбезопасности и
обороны сейма Лауринас Касчюнас в своем "Фейсбуке".
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