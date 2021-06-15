Политолог назвал итоги саммита НАТО тревожными для России

Политолог назвал итоги саммита НАТО тревожными для России
Фото: Nicolas Landemard/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Байден смог консолидировать членов альянса перед "угрозой" со стороны Москвы

Самый короткий за последние 20 лет саммит НАТО принес весьма тревожные новости для России. Главная их них состоит в том, что альянс увеличивает свою агрессивность по отношению к Москве. К такому выводу пришел директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

По его мнению, блок преодолел трудности, которые организация испытывала во время президентства в США Дональда Трампа.

"Теперь жестких публичных споров мало. Угрозы распада НАТО нет. Консолидация", – написал эксперт в своем "Фейсбуке".

Он отметил, что альянс ввел действие пятой статьи договора организации в ответ на "гибридные действия", а значит натовцы будут объявлять войну, кому захотят, на неизвестно откуда и кем совершенные кибератаки.

"Это резко снижает предсказуемость блока, а также увеличивает возможность войны с участием альянса. Это серьезно снижает безопасность в мире", – подчеркнул Марков.

Кроме того, НАТО подтвердило стремление принять в союз Украину. Соответственно, президент США Джо Байден и в целом альянс проигнорировали предупреждение российского лидера Владимира Путина о "красных линиях" для РФ в вопросе вступления Незалежной в блок.

"Украина остается главной горячей точкой Европы и главным направлением удара против России", – считает политолог.

Также натовцы не отказались от планов принять в свои ряды и Грузию. Согласно новым правилам, расширение альянса на Восток будет осуществляться без оглядки на прежнюю установку – не включать в сообщество страны с территориальными проблемами.

"Это изменение одного из ключевых принципов НАТО будет делаться ввиду исключительной враждебности НАТО именно к России", – считает аналитик.

Помимо этого наша страна названа прямой угрозой для альянса, а угрозу необходимо ликвидировать, заметил Марков.

По его словам, нынешнему хозяину Белого дома удается вывести НАТО из бюрократического кризиса и сделать его более наступательным. А наступать блок намерен именно на Россию. Марков подчеркнул, что речь не идет о начале ядерной войны, лишь о политическом наступлении на Москву.

"И в модном гибридном стиле. <…> Плохие, очень плохие результаты саммита НАТО", – констатировал эксперт.

Напомним, саммит Североатлантического блока прошел в Брюсселе 14 июня. Он продлился всего 2,5 часа и состоял из одной пленарной сессии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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