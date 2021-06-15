"Цирковое шоу": в Совфеде подняли на смех идею Украины по налогам для крымчан

"Цирковое шоу": в Совфеде подняли на смех идею Украины по налогам для крымчан
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Заявления незалежных пора оценивать с медицинской точки зрения

Очередное смехотворное предложение украинской стороны по поводу жителей Крымского полуострова получило широкий резонанс. Киев считает возможным наложить на крымчан налоговый хомут. В российском Совфеде подобного рода инициативы считают лишенными логики и здравого смысла.

Так, сенатор Ольга Ковитиди отметила, что такие странные идеи со стороны украинского государства уже никого не удивляют. По мнению высокопоставленной госслужащей, в ответ на подобного рода выдумки украинцев можно лишь разразиться "гомерическим хохотом".

Член Совфеда предложила Незалежной попробовать влезть в законодательство Британии, Соединенных Штатов Америки или любой другой страны.

Ковитиди отметила, что такие словесные выпады пора рассматривать с медицинской точки зрения. Сенатор посетовала, что в отличие от шизофрении подобного рода особенности поведения "током уже не лечатся".

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" член Совфеда предложила украинской стороне обратить внимание на внутренние проблемы. На Украине царит разруха, с причинами и последствиями которой следовало бы бороться киевским властям. Действия украинцев сенатор назвала "цирковым шоу", которое депутаты Верховной рады устраивают "за деньги рядовых избирателей".

Напомним, сейчас Незалежная считает Крым "автономный украинской республикой" и не взимает с него "общегосударственные налоги". Такое решение киевский режим принял еще до вступления полуострова в состав России. Сейчас Киев хочет его отменить, упустив тот факт, что данные земли принадлежат другому государству.

К слову, недавно в Германии высмеяли требования украинского государства по "Северному потоку-2". Там считают странным предложение Киева разрешить запуск газопровода в обмен на "возвращение" Крыма.

Ольга ФЕДОРОВА

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