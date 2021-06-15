В Киеве не увидели деэскалации ситуации у рубежей Незалежной и заявили, что Москва пытается "задушить украинские порты" на Азове

Россия с апреля отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных. Об этом сегодня в Киеве заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ и шефом шведской дипломатии Анн Линде.

"Я проинформировал свою коллегу о том, что (...) реального отвода войск России от наших границ не происходит... Сейчас, больше чем, через месяц, отведено не больше 12 тыс. российских военных. Потому это не отвод, это не деэскалация, и угроза остается актуальной", – цитирует "Интерфакс" пана Кулебу.

По его словам, на маневрах было задействовано чуть больше, чем 100 тыс. военнослужащих ВС РФ у границ с Незалежной.

Кроме того, украинский министр детально обсудил с Линде ситуацию с безопасностью в Донбассе и дальнейшую работу ОБСЕ в зоне вооруженного конфликта. Он сообщил о посещении 14 июня шведской гостьи Мариуполя, где она ознакомилась с проблемами в Приазовье.

"Для нас всех очевидно, что действия России несут угрозу жизни и благосостоянию людей в регионе, который уже страдает от войны", – указал пан Кулеба.

Министр утверждает, что Москва пытается "задушить украинские порты" и препятствует торговле, и назвал это "тактикой давления" на правительство соборной через "давление на людей". Он обещал защищать экономические интересы страны в Приазовье и социальную стабильность.

"И наши партнеры будут стоять рядом с нами в достижении этой цели", – уверен глава украинского МИД.

Напомним, в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о масштабных плановых контрольных проверках боеготовности войск, в частности, были передислоцированы военные и техника к границам Незалежной. Это вызвало массовую истерию на Западе, и в самой Украине.

Накануне президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC предложил властям США не волноваться по поводу маневров нашей армии, которые РФ проводит на своей территории.

