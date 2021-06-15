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Россия с апреля отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных. Об этом сегодня в Киеве заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ и шефом шведской дипломатии Анн Линде.
"Я проинформировал свою коллегу о том, что (...) реального отвода войск России от наших границ не происходит... Сейчас, больше чем, через месяц, отведено не больше 12 тыс. российских военных. Потому это не отвод, это не деэскалация, и угроза остается актуальной", – цитирует "Интерфакс" пана Кулебу.
По его словам, на маневрах было задействовано чуть больше, чем 100 тыс. военнослужащих ВС РФ у границ с Незалежной.
Кроме того, украинский министр детально обсудил с Линде ситуацию с безопасностью в Донбассе и дальнейшую работу ОБСЕ в зоне вооруженного конфликта. Он сообщил о посещении 14 июня шведской гостьи Мариуполя, где она ознакомилась с проблемами в Приазовье.
"Для нас всех очевидно, что действия России несут угрозу жизни и благосостоянию людей в регионе, который уже страдает от войны", – указал пан Кулеба.
Министр утверждает, что Москва пытается "задушить украинские порты" и препятствует торговле, и назвал это "тактикой давления" на правительство соборной через "давление на людей". Он обещал защищать экономические интересы страны в Приазовье и социальную стабильность.
"И наши партнеры будут стоять рядом с нами в достижении этой цели", – уверен глава украинского МИД.
Напомним, в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о масштабных плановых контрольных проверках боеготовности войск, в частности, были передислоцированы военные и техника к границам Незалежной. Это вызвало массовую истерию на Западе, и в самой Украине.
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