Иностранные журналисты пытаются предсказать итоги саммита

Предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом является одной из центральных тем в мировой повестке. Многие эксперты ломают головы, к чему же приведет первое рандеву двух лидеров крупнейших держав.



Зарубежные эксперты предлагают весьма оригинальные варианты развития событий. Так, обозреватель французского издания Le Figaro Рено Жирар считает, что поводов для переживаний нет – первые лица России и Америки прекрасно поладят и сумеют договориться. Объединить их должна "общая" тяга к сдерживанию Китайской Народной Республики.

Француз почему-то решил, что Владимир Путин спит и видит, как бы подрезать крылья Пекину. Однако, в отличии от Байдена, вслух этого не произносит. Именно на этом Путин и Байден должны сойтись и объединить свои усилия.

А вот журналист американского издания The New York Times Серж Шмеманн припомнил, что в Женеве несколько десятков лет назад проходила встреча Рейгана и Горбачева. Автор отметил, что сейчас отношения двух государств находятся на дне, и встреча на высочайшем уровне является большим достижением.

В том, что Байден будет жестким на саммите, убеждена журналистка Time Мэделин Роуч. Она тоже согласна с тем, что российско-американские отношения претерпевают наихудшие времена. Взаимные обвинения, а также санкционное давление Вашингтона постоянно накаляют обстановку. Впрочем, Роуч считает, что несмотря на жесткую риторику, лидерам удастся договориться.

К слову, недавно стало известно, что Байден попросил целую группу экспертов помочь ему подготовиться к встрече с Путиным.