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МИД Армении назвал провокацией и угрозой миру в регионе сегодняшнюю поездку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении дипведомства, опубликованном на его официальном сайте.
Ереван "строго осуждает" посещение НКР Эрдоганом в сопровождении главы Азербайджана Ильхама Алиева. Подобные действия "наносят существенный урон международным усилиям по установлению стабильности в регионе, и полностью неприемлемы", утверждают в Армении.
В дипведомстве отметили, что в городе Шуше, который является важным историческим центром для всех армян, но после военных действий осенью прошлого года перешедший под контроль Баку, сейчас уничтожается религиозное и культурное наследие армянского народа. По данным МИД Республики, ужеразрушен в ходе обстрелов кафедральный собор и уничтожен памятник жертвам геноцида армян.
Подобное отношение к историческим и культурным ценностям доказывает, что заявления Алиева и Эрдогана о планах восстановить регион носят "ложный и дезориентирующий характер", констатирует Ереван.
Ранее во вторник, 15 июня, президенты Азербайджана и Турции подписали
Шушинскую декларацию о союзничестве.
По словам Алиева, документ затрагивает все сферы
взаимодействия Анкары и Баку, включая оборону и безопасность, передает РИА "Новости". В свою очередь, Эрдоган объявил о планах открыть в Шуше консульство Турции.
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