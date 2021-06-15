Турецкий лидер обещал открыть в Шуше консульство Республики

МИД Армении назвал провокацией и угрозой миру в регионе сегодняшнюю поездку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении дипведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Ереван "строго осуждает" посещение НКР Эрдоганом в сопровождении главы Азербайджана Ильхама Алиева. Подобные действия "наносят существенный урон международным усилиям по установлению стабильности в регионе, и полностью неприемлемы", утверждают в Армении.

В дипведомстве отметили, что в городе Шуше, который является важным историческим центром для всех армян, но после военных действий осенью прошлого года перешедший под контроль Баку, сейчас уничтожается религиозное и культурное наследие армянского народа. По данным МИД Республики, ужеразрушен в ходе обстрелов кафедральный собор и уничтожен памятник жертвам геноцида армян.

Подобное отношение к историческим и культурным ценностям доказывает, что заявления Алиева и Эрдогана о планах восстановить регион носят "ложный и дезориентирующий характер", констатирует Ереван.

Ранее во вторник, 15 июня, президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. По словам Алиева, документ затрагивает все сферы взаимодействия Анкары и Баку, включая оборону и безопасность, передает РИА "Новости". В свою очередь, Эрдоган объявил о планах открыть в Шуше консульство Турции.

