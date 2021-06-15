Ереван возмутила поездка Эрдогана в Нагорный Карабах

Ереван возмутила поездка Эрдогана в Нагорный Карабах
Фото: Depo Photos /Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Турецкий лидер обещал открыть в Шуше консульство Республики

МИД Армении назвал провокацией и угрозой миру в регионе сегодняшнюю поездку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении дипведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Ереван "строго осуждает" посещение НКР Эрдоганом в сопровождении главы Азербайджана Ильхама Алиева. Подобные действия "наносят существенный урон международным усилиям по установлению стабильности в регионе, и полностью неприемлемы", утверждают в Армении.

В дипведомстве отметили, что в городе Шуше, который является важным историческим центром для всех армян, но после военных действий осенью прошлого года перешедший под контроль Баку, сейчас уничтожается религиозное и культурное наследие армянского народа. По данным МИД Республики, ужеразрушен в ходе обстрелов кафедральный собор и уничтожен памятник жертвам геноцида армян.

Подобное отношение к историческим и культурным ценностям доказывает, что заявления Алиева и Эрдогана о планах восстановить регион носят "ложный и дезориентирующий характер", констатирует Ереван.

Ранее во вторник, 15 июня, президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. По словам Алиева, документ затрагивает все сферы взаимодействия Анкары и Баку, включая оборону и безопасность, передает РИА "Новости". В свою очередь, Эрдоган объявил о планах открыть в Шуше консульство Турции.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость263401
Пожаловаться Ответить
Рамабахарамамбуру!!! Парам-парам!
1
новости партнеров

Над Россией пролился валютный дождь

Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей