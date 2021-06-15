В Совфеде раскрыли тайный план строительства базы НАТО на Украине

В Совфеде раскрыли тайный план строительства базы НАТО на Украине
Фото: council. gov.ru/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Альянс имеет серьезные виды на Незалежную

Североатлантическая коалиция собирается разместить свои вооруженные силы на украинской территории. Уже сейчас полным ходом идет возведение военной базы НАТО в Незалежной. С таким заявлением выступил сенатор Франц Клинцевич.

Член Совфеда уверен, что, скрываясь под маской боевых учений, натовцы строят военный объект в соседствующей с нами стране.

Западные державы демонстративно бряцают оружием у России на пороге. Недавно в черноморскую зону вошли британский эсминец и фрегат Нидерландов. Все это используется в качестве механизма давления на наше государство.

Клинцевич подчеркнул, что в данный момент западные силы готовятся к размещению натовских боевых кораблей на украинской территории. Формат нахождения там судов может быть "в виде военной базы или в виде каких-то других объектов", убежден сенатор.

Все действия Североатлантического альянса являются подготовкой к ведению войны с нашим государством. Москва должна чутко реагировать на такие сигналы и давать соответствующие ответы.

Клинцевич пояснил, что коалиция западных государств использует военные учения для того, чтобы перебросить в Незалежную боевую технику и вооружение, на базе которых будут созданы боевые объекты.

В беседе с изданием "ПолитРоссия" сенатор отметил, что натовцы уже давно вынашивают планы по созданию базы в том регионе. Когда-то они собирались организовать военную точку на территории Крымской республики.

Ранее политолог Сергей Марков назвал итоги недавно состоявшегося саммита НАТО тревожными для России.

Ольга ФЕДОРОВА

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