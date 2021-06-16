Президент США отказался выполнять требования

Джо Байден не прислушался к представителям Госдепартамента, настаивающим на санкциях против российского газопровода. Американский лидер отказался от дальнейшего давления на Москву из-за "Северного потока – 2".

Вопрос о санкциях руководство Госдепа подняло во время очередных обсуждений российского проекта. Госсекретарь Энтони Блинкен и два его заместителя потребовали от Байдена новых рестрикций против оператора газопровода – Nord Stream 2 AG и блокировки строительства. Также ограничения хотели ввести и в отношении исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

Свой отказ Байден объяснил тем, что новые санкции нанесут серьезный удар по отношениям США и Германии, отмечает URA.RU.

Ранее на Украине заявили, что рассчитывают на помощь американской стороны в блокировке "Северного потока – 2". Своими планами по срыву запуска газопровода поделился глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Подробнее – в нашем материале.