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Сегодня, 16 июня, состоится одно из самых важных событий 2021 года: встреча первых лиц России и Соединенных Штатов. В администрации американского президента сообщили, что мероприятие начнется в 14:35 по московскому времени.
Также известно, что перед тем как приступить к многочасовым и вероятно весьма сложным переговорам, российский лидер Владимир Путин сделает несколько совместных снимков с американским коллегой Джо Байденом, передает РИА "Новости".
К слову, недавно стало известно, какие прогнозы дают зарубежные СМИ по предстоящей встрече. Некоторые считают, что Москва и Вашингтон объединятся против Пекина.
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