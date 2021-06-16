Озвучено время начала саммита Путина и Байдена

Перед беседой президенты сделают общие снимки

Сегодня, 16 июня, состоится одно из самых важных событий 2021 года: встреча первых лиц России и Соединенных Штатов. В администрации американского президента сообщили, что мероприятие начнется в 14:35 по московскому времени.

Также известно, что перед тем как приступить к многочасовым и вероятно весьма сложным переговорам, российский лидер Владимир Путин сделает несколько совместных снимков с американским коллегой Джо Байденом, передает РИА "Новости".

К слову, недавно стало известно, какие прогнозы дают зарубежные СМИ по предстоящей встрече. Некоторые считают, что Москва и Вашингтон объединятся против Пекина.

Ольга ФЕДОРОВА

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