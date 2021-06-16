Главе США не хватает политической воли

16 июня состоится первая очная встреча российского лидера Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. Событие обещает стать самым главным в текущем году. К предстоящему саммиту приковано внимание всей мировой общественности и политических деятелей. При этом многих в США не устраивает позиция их главнокомандующего. Так, экс-госсекретарь Америки Майк Помпео считает, что Байден слабоват для того, чтобы тягаться с Путиным.



Только проявление слабохарактерности могло послужить причиной отказа американского главнокомандующего от совместной пресс-конференции с главой России, убежден Помпео. Видного политического деятеля очень раздосадовало такое решение первого лица Америки.

Помпео поражен, что глава огромного и мощного государства боится встать в паре метров от своего соперника и вместе ответить на вопросы журналистов. Бывший госсекретарь США подчеркнул, что такое поведение является "проявлением невероятной слабости", передает американский телеканал Fox News.

Политик также напомнил, что за действиями Байдена наблюдает весь мир. Подобная мягкотелость может серьезно повлиять на его позиции на международной арене.

Главы Северной Кореи, Китая и других стран обязательно сделают соответствующие выводы. Почувствовав слабину, они могут решиться на серьезные действия, и тогда организованная Америкой система сдерживания некоторых государств рухнет в Тартар.

"Эти люди разнесут ее в щепки", – сокрушается Помпео.

Стоит отметить, что Джозеф Байден предпринял все возможное для того, чтобы подготовиться к встрече с Владимиром Путиным. Он даже воспользовался услугами группы экспертов по России, которые провели инструктаж перед саммитом.