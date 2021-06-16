"Разнесут в щепки": Помпео упрекнул Байдена в слабости перед Путиным

"Разнесут в щепки": Помпео упрекнул Байдена в слабости перед Путиным
Майк Помпео. Фото: ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Главе США не хватает политической воли

16 июня состоится первая очная встреча российского лидера Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. Событие обещает стать самым главным в текущем году. К предстоящему саммиту приковано внимание всей мировой общественности и политических деятелей. При этом многих в США не устраивает позиция их главнокомандующего. Так, экс-госсекретарь Америки Майк Помпео считает, что Байден слабоват для того, чтобы тягаться с Путиным.

Только проявление слабохарактерности могло послужить причиной отказа американского главнокомандующего от совместной пресс-конференции с главой России, убежден Помпео. Видного политического деятеля очень раздосадовало такое решение первого лица Америки.

Помпео поражен, что глава огромного и мощного государства боится встать в паре метров от своего соперника и вместе ответить на вопросы журналистов. Бывший госсекретарь США подчеркнул, что такое поведение является "проявлением невероятной слабости", передает американский телеканал Fox News.

Политик также напомнил, что за действиями Байдена наблюдает весь мир. Подобная мягкотелость может серьезно повлиять на его позиции на международной арене.

Главы Северной Кореи, Китая и других стран обязательно сделают соответствующие выводы. Почувствовав слабину, они могут решиться на серьезные действия, и тогда организованная Америкой система сдерживания некоторых государств рухнет в Тартар.

"Эти люди разнесут ее в щепки", – сокрушается Помпео.

Стоит отметить, что Джозеф Байден предпринял все возможное для того, чтобы подготовиться к встрече с Владимиром Путиным. Он даже воспользовался услугами группы экспертов по России, которые провели инструктаж перед саммитом.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость.
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Продается трансвистит из Забулдыгинского района, умирающей бандерии, кличка "Шаман в дупло дам, 7-й дан". Цена мешок навоза.
Пророк
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А ,что Вы хотели! Путин,редкий аналитик!! Тягаться с ним,себе дороже! Байден-состарившайся ребенок. Вот и решайте сами!!!
Шаман
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Срочная новость: Судья Шалавова Забулдыгинского района Вымирающей области - признала Байдена иностранным агентом! Теперь он уже не сможет вести свой канал на просторах сбер-видео!
Уверен это сильнейшая позиция на предстоящих переговорах!
гость
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Ну ты, пупс переросток, видимо межгалактический суперполитик. Прямо Джон Уик (целеустремленный, самоотверженный, с огромной силой воли).
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