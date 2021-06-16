Лидерам двух держав предстоит за несколько часов наладить двусторонние отношения, а также обсудить вопросы глобальной безопасности и региональные проблемы

Представительные делегации России и США собрались на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. По плану на саммит отведено пять часов: с 14:00 мск (13:00 по местному времени), когда президент Швейцарии Ги Пармелен встретит сначала российского лидера Владимира Путина, а затем поприветствует главу США Джо Байдена, и до 19:00, когда ожидается выход к прессе президента России. Байден выйдет к журналистам позже, от совместной пресс-конференции лидеров американская сторона отказалась.

"Утро" ведет текстовую трансляцию мероприятия в Женеве.

13:44 – Глава РФ спустился по трапу президентского борта, снял пиджак и разместился на заднем сидении Aurus.

13:35 – Владимир Владимирович будет перемещаться по швейцарскому городу на российском авто представительского класса Aurus. Автомобиль оборудован аварийным выходом. А вот Байден выбрал для себя Cadillac. Примечательно, что в машине американского президента разместили запас крови для Байдена на случай непредвиденного события.

13:15 – журналисты RT попросили жителей Нью-Йорка и Москвы дать прогноз, кто из президентов отправил бы соперника в нокаут в случае спарринга между Путиным и Байденом. На нашего главнокомандующего готовы поставить 8 человек, верят в силу Байдена только двое.



13:10 – президентский борт Владимира Путина приземлился в воздушной гавани Женевы. Появились первые кадры из аэропорта.

Устроить открытую публичную дискуссию президенту США Джо Байдену ранее предложил глава Кремля Владимир Путин. В Белом доме согласились с необходимостью диалога, но формат встречи с глазу на глаз сочли более предпочтительным. В результате стороны договорились о саммите на нейтральной территории, дату приурочили к многодневному визиту Байдена в Европу. Накануне мероприятия Путин поделился ожиданиями от переговоров.

