Саммит Путина и Байдена в Женеве. LIVE

Саммит Путина и Байдена в Женеве. LIVE
Джо Байден. Фото: Michailidis/EUC/www.globallookpress.com
Лидерам двух держав предстоит за несколько часов наладить двусторонние отношения, а также обсудить вопросы глобальной безопасности и региональные проблемы

Представительные делегации России и США собрались на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. По плану на саммит отведено пять часов: с 14:00 мск (13:00 по местному времени), когда президент Швейцарии Ги Пармелен встретит сначала российского лидера Владимира Путина, а затем поприветствует главу США Джо Байдена, и до 19:00, когда ожидается выход к прессе президента России. Байден выйдет к журналистам позже, от совместной пресс-конференции лидеров американская сторона отказалась.

"Утро" ведет текстовую трансляцию мероприятия в Женеве.

13:44 – Глава РФ спустился по трапу президентского борта, снял пиджак и разместился на заднем сидении Aurus.

13:35 – Владимир Владимирович будет перемещаться по швейцарскому городу на российском авто представительского класса Aurus. Автомобиль оборудован аварийным выходом. А вот Байден выбрал для себя Cadillac. Примечательно, что в машине американского президента разместили запас крови для Байдена на случай непредвиденного события.

13:15 – журналисты RT попросили жителей Нью-Йорка и Москвы дать прогноз, кто из президентов отправил бы соперника в нокаут в случае спарринга между Путиным и Байденом. На нашего главнокомандующего готовы поставить 8 человек, верят в силу Байдена только двое.

13:10 – президентский борт Владимира Путина приземлился в воздушной гавани Женевы. Появились первые кадры из аэропорта.

  

Устроить открытую публичную дискуссию президенту США Джо Байдену ранее предложил глава Кремля Владимир Путин. В Белом доме согласились с необходимостью диалога, но формат встречи с глазу на глаз сочли более предпочтительным. В результате стороны договорились о саммите на нейтральной территории, дату приурочили к многодневному визиту Байдена в Европу. Накануне мероприятия Путин поделился ожиданиями от переговоров.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость258612
Пожаловаться Ответить
ожидается ППР
Гость259861
Пожаловаться Ответить
Опять пустая статья. Ни о чем. Повторение написанного.
1
новости партнеров

Над Россией пролился валютный дождь

Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей