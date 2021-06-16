Самолет Путина летел в Женеву в сопровождении разведчика НАТО

Самолет Путина летел в Женеву в сопровождении разведчика НАТО
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Украину решили обогнуть

Сегодня российский лидер Владимир Путин проведет первую очную встречу с Джо Байденом, выступающим в роли американского президента. Мероприятие пройдет в швейцарской Женеве, куда вылетели борта нашего главнокомандующего.

Примечательно, что путь воздушного президентского кортежа настолько, насколько это возможно, был проложен над территорией России. Самолеты долетели до Сочи, а затем повернули в сторону Черного моря.

Судя по всему, сокращать дистанцию и путешествовать по небесным коридорам, например, над Украиной или некоторыми европейскими странами в администрации президента посчитали плохой идеей. Разумеется, это было сделано в целях безопасности первого лица государства.

Маршрут президентских Ил-96-М-ВПУ выложил телеграм-канал "ГлавМедиа". При этом авторы интернет-ресурса отметили, что от бортов нашего главнокомандующего не отстает подосланный Североатлантическим альянсом шпион. Натовский разведчик RC-135W Rivet Joint крутится неподалеку, присматривая за движением президента россиян.

Тем временем, весь мир с замиранием сердца ждет начало важнейшего в текущем году события. Итоги двухстороннего саммита главнокомандующих России и Соединенных Штатов способны серьезно повлиять на ситуацию на международной арене.

В то же время могут быть осуществлены провокации. Так, российская сторона решила перевести в активный режим станции радиоэлектронной борьбы рядом с украинской границей на Крымском полуострове. Таким образом, российские спецы при необходимости смогут пресечь недружественные действия украинцев в нашем воздушном пространстве.

Ольга ФЕДОРОВА

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