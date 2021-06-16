Экспертный совет "Единой России" назвал приоритетные направления предвыборной программы партии

Экспертный совет "Единой России" назвал приоритетные направления предвыборной программы партии
Фото: er.ru
Полностью проект документа будет представлен на Съезде партии 19 июня

"Единая Россия" активно работает над программой, с которой партия выйдет на выборы-2021. Среди ключевых вопросов – меры поддержки разных категорий граждан, развитие социальной сферы, повышение конкурентоспособности страны. Об этом участники экспертного совета "ЕР" рассказали на заседании 15 июня. 

По словам первого заместителя руководителя фракции партии в Госдуме Андрея Исаева, "ЕР" планирует уделять значительное внимание совершенствованию системы социальной поддержки: она должна основываться на механизмах адресной помощи людям.

В приоритете также развитие трудового законодательства, поскольку, несмотря на принятые законы в этой сфере, проблемы еще есть. При участии профсоюзов и объединений работодателей единороссы намерены подготовить пакет поправок в трудовое законодательство, сообщил Исаев.

Вопросы развития промышленности, малого бизнеса и поддержки регионов также войдут в предвыборную программу "ЕР". Так, партия намерена добиваться формирования такой бюджетной политики, чтобы регионы имели финансовые источники для реализации своих полномочий, рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, руководитель рабочей группы "Экономика" комиссии по подготовке предвыборной программы "Единой России" Андрей Макаров. 

Парламентарий также напомнил, что партия последовательно добивается увеличения расходов на здравоохранение, включая первичное звено и высокотехнологическую медпомощь. Значительное внимание уделяется вопросам образования, в том числе строительству новых школ и ремонту действующих. Заботится о развитии региональной инфраструктуры, ЖКХ, создании современной комфортной городской среды, обновлении парка общественного транспорта. Эти вопросы также найдут отражение в предвыборной программе.

Проект предвыборной программы "Единой России" планируется утвердить на съезде партии 19 июня, сообщается на сайте "ЕР". После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений.

Николай ВИКТОРОВ

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