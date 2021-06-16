Американцы побоятся развязывать военный конфликт с Москвой

На фоне планомерного ухудшения отношений между Россией и Соединенными Штатами многие специалисты пытаются предугадать, что будет, если начнется настоящая война. По мнению китайских экспертов, в этом случае Россия сможет опереться на мощных союзников в лице Китая и Индии.



Именно наличие у России могучих помощников сдерживает ретивость США. Вашингтонская администрация давно вынашивает планы по нападению на наше государство, однако пока сидит тихо, так как боится получить мощный ответный удар.

Аналитики китайского обозревателя Sohu считают, что от глобальной войны мировое пространство спасают несколько факторов. Во-первых, Россия является крупной ядерной державой, и ввязываться в конфликт с таким государством – себе дороже. Во-вторых, после нападения на РФ, американцам придется воевать и с ее союзниками. По мнению китайских экспертов, на сторону Российской Федерации без раздумий встанут Китай и Индия. Три крупнейших государства смогут дать достойный отпор американским агрессорам.

Более того, от решительных действий в отношении нашей страны Вашингтон сдерживают другие неприятели. Там побаиваются, что, если они ввяжутся в желанную, но опасную военную кампанию против России, в этот же момент с ослабленной Америкой постараются расквитаться Иран и другие государства-противники вездесущей кровавой "демократии" США.

Впрочем, нужно отметить, что у журналистов других стран иное мнение на счет возможных союзников России. Например, известный французский журналист по какой-то причине считает, что Москва, наоборот, объединится с Вашингтоном, чтобы подрезать крылья Пекину.