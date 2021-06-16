Россия после запуска "Северного потока-2" надавит на Украину по Донбассу - Зеленский

Россия после запуска "Северного потока-2" надавит на Украину по Донбассу - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине назвали условие для открытия русскоязычных школ
Москва переигрывает Запад в вопросе решения конфликта на Востоке Незалежной и по теме жизнеспособности газового транзита

Запуск газопровода "Северный поток-2" позволит России заблокировать поставки голубого топлива через украинскую ГТС, соответственно, Москва сможет принудить Киев к прямому диалогу с руководством ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта в Донбассе. С очередной порцией жалобы, направленной мировому сообществу, выступил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

По его мнению, неприятная для киевского режима ситуация с ГТСУ и Донбассом непременно возникнет, если западные страны, включая США, не заступятся за Украину и не предоставят ей гарантий безопасности.

"А самое главное в безопасности гарантиях – это возвращение наших территорий", – заявил Владимир Александрович.

Глава государства в очередной раз пытался убедить мир, что новая балтийская газовая магистраль является "политическим оружием" против Киева, и пока Москва в данном направлении "всех переигрывает".

Также пан Зеленский убежден, что проблем в Донбассе можно будет избежать, если Европа предоставит соборной "энергетические гарантии", т.е. пообещает обеспечить Незалежную газом в случае отказа России пользоваться старой советской трубой "Уренгой-Помары-Ужгород".

"А если этого нет, то это просто подвешивает (ситуацию). И говорят: давайте мы вам дадим деньги. Деньги ничего не решают", – подчеркнул лидер украинцев.

Ранее Зеленский уже заявлял о том, что РФ планирует надавить на Украину по вопросу Донбасса после начала прокачки сырья по "СП-2". По словам президента, Кремль получит в руки "козырь" для воздействия на ситуацию в мятежном шахтерском крае, где у сотен тысяч жителей имеются российские паспорта.

Потом глава Незалежной говорил, что ему нужны деньги на обеспечение армии, а с потерей транзита Киев их лишается. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заметил, что у России нет таких обязательств "всех кормить".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Андрей
Пожаловаться Ответить
Пусть этих щеневмэрликов гейропа кормит. А они за это у них амерский сжиженный газ воровать будут.
крым наш
Пожаловаться Ответить
"Шариков":А где я харчеваться буду?
Андрей
Пожаловаться Ответить
Президент РФ Владимир Путин заметил, что у России нет таких обязательств "всех кормить". Молодец лучше и не скажеш
Гость259238
Пожаловаться Ответить
Зелик сначала нагадил под дверями соседа, а потом требует гарантий от кого-то, чтобы сосед давал ему деньги на пропитание, чтобы продолжать гадить. Ну не идиот ли?
Гость.
Пожаловаться Ответить
Тут даже безопасность зели ни кто не будет гарантировать. Зачем он нужен, жертва пендоских суфлеров.
Гость256504
Пожаловаться Ответить
"И говорят: давайте мы вам дадим деньги" - можно по подробнее, кто говорит? ЕС отказался быть банкоматом для укросрани, Россия платит по контракту до 2024г. СШП дают деньки только на закупку своего списанного оружия. Дак кто говорит-то? Зелебоба уже не знает, как бы мощнее соврать, чтобы все вдруг поверили
Гость256365
Пожаловаться Ответить
На примере Зеленского можно воочию наблюдать деградацию из хорошего артиста в плохую марионетку.
1
новости партнеров
По теме

Над Россией пролился валютный дождь

Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей