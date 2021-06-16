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Запуск газопровода "Северный поток-2" позволит России заблокировать поставки голубого топлива через украинскую ГТС, соответственно, Москва сможет принудить Киев к прямому диалогу с руководством ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта в Донбассе. С очередной порцией жалобы, направленной мировому сообществу, выступил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.
По его мнению, неприятная для киевского режима ситуация с ГТСУ и Донбассом непременно возникнет, если западные страны, включая США, не заступятся за Украину и не предоставят ей гарантий безопасности.
"А самое главное в безопасности гарантиях – это возвращение наших территорий", – заявил Владимир Александрович.
Глава государства в очередной раз пытался убедить мир, что новая балтийская газовая магистраль является "политическим оружием" против Киева, и пока Москва в данном направлении "всех переигрывает".
Также пан Зеленский убежден, что проблем в Донбассе можно будет избежать, если Европа предоставит соборной "энергетические гарантии", т.е. пообещает обеспечить Незалежную газом в случае отказа России пользоваться старой советской трубой "Уренгой-Помары-Ужгород".
"А если этого нет, то это просто подвешивает (ситуацию). И говорят: давайте мы вам дадим деньги. Деньги ничего не решают", – подчеркнул лидер украинцев.
Ранее Зеленский уже заявлял о том, что РФ планирует надавить на Украину по вопросу Донбасса после начала прокачки сырья по "СП-2". По словам президента, Кремль получит в руки "козырь" для воздействия на ситуацию в мятежном шахтерском крае, где у сотен тысяч жителей имеются российские паспорта.
Потом глава Незалежной говорил, что ему нужны деньги на обеспечение армии, а с потерей транзита Киев их лишается. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заметил, что у России нет таких обязательств "всех кормить".
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