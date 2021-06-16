Киев обвинил президента России в том, что тот не использует мову

Русские школы на Украине откроют лишь в случае, если Россия откроет на своей территории украинские. Соответствующее заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью для иностранных медиа.

Президент заявил, что довольно часто говорит на русском языке для того, чтобы показать отсутствие в стране запрета на использование иного языка, кроме украинского. Также Зеленский упрекнул российского лидера Владимира Путина в том, что тот не использует украинский язык.

По мнению главы Незалежной, вопрос со школами можно решить за счет взаимного уважения, о чем говорится на официальном сайте Зеленского.

"Чтобы государство поддерживало – мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется "повага", – высказался Зеленский.

Напомним, с 2019 года на Украине действует языковой закон, в соответствии с которым украинский язык является обязательным средством общения как на государственном, так и общественном уровне. Исключение составляют лишь межличностное общение и религиозные обряды.

В 2020 году все русскоязычные общеобразовательные учреждения в Незалежной преподают на украинском языке, передает РИА "Новости".

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отказ Незалежной признавать русских коренным народом Украины является укреплением националистической позиции Киева. А председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что таким образом Киев нацелен на разрушение всего советского наследия, переименовывая улицы и ущемляя не только русскоязычных, но и венгерское и молдаванское население.