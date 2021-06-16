Москва намерена "возвращать американцев на землю" в вопросе их представления о том, как нужно вести себя с РФ

Москва после сегодняшнего саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве ожидает практических результатов в некоторых сферах. Об этом заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Представитель отечественного дипведомства отметил, что за последнее время "позитивная повестка дня" у наших стран сошла практически на нет. Поэтому, если удастся достигнуть каких-то подвижек, то это уже станет "большим достижением".

"У нас следовали дипломатические кризисы один за другим, у нас не получалось запустить устойчивый диалог по контролю над вооружениями", – напомнил дипломат.

Рябков выразил надежду на то, что после переговоров лидеров РФ и США по этим направлениям будут обозначены задачи и ориентиры, чтобы далее уже перейти к экспертной работе.

У российской стороны есть много озабоченностей по поводу двухсторонних отношений с Вашингтоном, поэтому Москва усилит работу по возвращению руководства Штатов к реальности, подчеркнул замглавы дипведомства.

"К сожалению, американцы продолжают пребывать в плену иллюзий, что какие-то попытки давления на Россию с их стороны могут увенчаться успехом, и эти попытки давления охватывают в том числе вопрос функционирования диппредставительств, мы вынуждены отвечать", – пояснил Рябков.

Между тем он усомнился, что в ходе саммита Путина и Байдена разрешится дипломатический кризис, начатый еще администрацией экс-главы США Бараком Обамой, поскольку эти вопросы весьма специфические и требующие экспертного взгляда и подхода.

Проблему с диппредставительствами Рябков привел в качестве примера того, как в Вашингтоне в последние годы замкнулись на своем видении того, что для Штатов желательно в российском направлении.

По его словам, "между миром американских "грез"" и реальностью возникла "огромная дистанция". Москва намерена "возвращать американцев на землю", последовательно объясняя и внушая им, что лишь "на основе равноправия и взаимного уважения возможно какое-то движение вперед", 0 резюмировал Рябков.

Сегодня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве около 14:00 началась первая очная встреча Путина и Байдена. Лидера стран под фотокамеры пожали друг другу руки и удалились на многочасовые переговоры. Ранее сообщалось, что президенты после саммита проведут отдельные брифинги.

