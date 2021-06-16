Глава Незалежной уверен, что это лишь вопрос времени

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится. Такое заявление глава Незалежной сделал в интервью для иностранных журналистов.

По мнению Зеленского, российская сторона оттягивает встречу, ставя вопрос с использованием русского языка и церкви в Незалежной.

"Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру – это очень "важно" в двусторонних отношениях, когда идет война", – приводит сайт украинского лидера его заявление.

Ранее Зеленский назвал условие для открытия русских школ на Украине.