Зеленский обвинил Москву в затягивании встречи с Путиным

Глава Незалежной уверен, что это лишь вопрос времени

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится. Такое заявление глава Незалежной сделал в интервью для иностранных журналистов.

По мнению Зеленского, российская сторона оттягивает встречу, ставя вопрос с использованием русского языка и церкви в Незалежной.

"Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру – это очень "важно" в двусторонних отношениях, когда идет война", – приводит сайт украинского лидера его заявление.

Ранее Зеленский назвал условие для открытия русских школ на Украине.

Егор МАЛКОВ

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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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"Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру еврейского ГОМОСЕКА – это очень "важно" в двусторонних отношениях, когда идет война", – приводит сайт украинского <цензура> дера его заявление Почему ВВ должен встречаться с ЖИДовским фашистским убийцей женщин и детей ДОНБАССА?! У меня вопрос, почему великую ЖИДовскую ЗЕлупу, имеющую огромный политический вес во всём МИРЕ, не пригласили к маразматическому Бидону консультантом по внешней и внутренней политике СШП на переговорах с ПУТИНЫМ В.В.? Это ЗРАДА или ПЭРЭМОГА?
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