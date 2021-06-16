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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится. Такое заявление глава Незалежной сделал в интервью для иностранных журналистов.
По мнению Зеленского, российская сторона оттягивает встречу, ставя вопрос с использованием русского языка и церкви в Незалежной.
"Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру – это очень "важно" в двусторонних отношениях, когда идет война", – приводит сайт украинского лидера его заявление.
Ранее Зеленский назвал условие для открытия русских школ на Украине.
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