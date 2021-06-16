Пашинян обвинил дочку "Газпрома" в акциях протеста

Пашинян обвинил дочку "Газпрома" в акциях протеста
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Армянская структура российского концерна заявила, что компания полностью аполитична

И.о. главы армянского правительства Никол Пашинян обвинил руководство компании "Газпром Армения", которая является дочерним предприятием российского "Газпрома", в принуждении своих сотрудников к участию в акциях протеста. Об этом сообщает "Sputnik Армения" в среду, 16 июня.

Пашинян заметил, что пока об этом нет достоверной информации. Также поступают данные о том, что дирекция компании указывает сотрудникам, за кого им нужно голосовать. В случае, если властям удастся подтвердить эти сведения, инициаторам давления могут грозить уголовные дела.

"Я не понял, "Газпром Армения" может работать против правительства и народа Армении? Чтобы даже не думали об этом, вас будут судить группами, пачками", – сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что любой работник предприятия, которого уличат в организации массовых акций, будет немедленно уволен, а сама компания будет иметь "очень тяжелые последствия".

Руководство фирмы все обвинения опровергают, там пояснили, что никогда не поддерживали ни одну политсилу в стране.

"ЗАО "Газпром Армения" – аполитичная организация и никоим образом не вовлечена в предвыборные процессы", – заявили в пресс-службе предприятия.

Накануне армянский МИД выразил протест в связи с поездкой президента Турции Реджепа Эрдогана в сопровождении его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Шушу, которую в Нагорном Карабахе контролирует Баку после военных событий осени 2020 года. В Ереване назвали эту поездку провокацией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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