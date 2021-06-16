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Британский телеканал Sky News несколько раз прерывал выступление своего премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы осветить происходящие в Женеве события.
Напомним, в среду, 16 июня, Владимир Путин встретился с Джо Байденом в Швейцарии. Саммит лидеров двух стран проходит на вилле Ла Гранж, уточняет URA.RU.
В эфире телеканала показывали традиционную сессию вопросов и ответов Джонсона в Палате общин. Как только президент России сел в автомобиль и поехал по улицам Женевы, экран разделился на две части – в одной показывали премьер-министра Великобритании, в другой – кортеж Путина.
Когда Владимир Владимирович вышел из машины, Sky News прервал выступление Джонсона и полностью переключился на трансляцию из Женевы.
Телеканал показал, как российский лидер поздоровался со швейцарским коллегой Ги Пармеленом и вместе с ним вошел в здание. Затем на экране снова появился британский политик. Однако он недолго "правил" эфиром – вскоре экран вновь разделился на две части. Зрители увидели кортеж Байдена, движущийся по улицам швейцарского города.
Как только хозяин Овального кабинета вышел из автомобиля, в эфире Sky News начали показывать исключительно происходящие в Швейцарии события. В итоге речь Джонсона прерывали еще несколько раз.
Примечательно, что телерадиовещательная корпорация Би-би-си не прерывала выступление британского премьер-министра. Ее представители ограничились одним лишь разделением экрана на две части.
О том, как проходит встреча Путина и Байдена, можно узнать из материала от "Утро.ру".
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