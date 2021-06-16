В эфире показали, как российский лидер прибыл в Женеву

Британский телеканал Sky News несколько раз прерывал выступление своего премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы осветить происходящие в Женеве события.

Напомним, в среду, 16 июня, Владимир Путин встретился с Джо Байденом в Швейцарии. Саммит лидеров двух стран проходит на вилле Ла Гранж, уточняет URA.RU.

В эфире телеканала показывали традиционную сессию вопросов и ответов Джонсона в Палате общин. Как только президент России сел в автомобиль и поехал по улицам Женевы, экран разделился на две части – в одной показывали премьер-министра Великобритании, в другой – кортеж Путина.

Когда Владимир Владимирович вышел из машины, Sky News прервал выступление Джонсона и полностью переключился на трансляцию из Женевы.

Телеканал показал, как российский лидер поздоровался со швейцарским коллегой Ги Пармеленом и вместе с ним вошел в здание. Затем на экране снова появился британский политик. Однако он недолго "правил" эфиром – вскоре экран вновь разделился на две части. Зрители увидели кортеж Байдена, движущийся по улицам швейцарского города.

Как только хозяин Овального кабинета вышел из автомобиля, в эфире Sky News начали показывать исключительно происходящие в Швейцарии события. В итоге речь Джонсона прерывали еще несколько раз.

Примечательно, что телерадиовещательная корпорация Би-би-си не прерывала выступление британского премьер-министра. Ее представители ограничились одним лишь разделением экрана на две части.

О том, как проходит встреча Путина и Байдена, можно узнать из материала от "Утро.ру".