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Конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт выразила обеспокоенность за судьбу Аляски после сегодняшней встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Об этом политик написала в своем "Твиттере".
"Я очень надеюсь, что Джо Байден случайно не вернет Аляску Путину во время встречи. Сегодня я молюсь за Америку, потому что никогда еще не было более неквалифицированного человека, который вел бы переговоры от нашего имени", – заявила Боберт.
I surely hope Joe Biden doesn’t accidentally return the state of Alaska to Putin in their meeting.— Lauren Boebert (@laurenboebert) June 16, 2021
I’m praying for America today, because there has never been a more unqualified person negotiating on our behalf.
В соцсетях после начала саммита на вилле Ла Гранж пользователи уже распространяют некоторые фотографии с Байденом, внимательно отслеживая его телодвижения, мимику и поведение в целом.
Так комментаторы строят предположения насчет листочков бумаги в руках у хозяина Белого дома, с которыми он сидел на официальном фото с Путиным. Телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале выразила мнение, что это шпаргалки.
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