Конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт выразила обеспокоенность за судьбу Аляски после сегодняшней встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Об этом политик написала в своем "Твиттере".



"Я очень надеюсь, что Джо Байден случайно не вернет Аляску Путину во время встречи. Сегодня я молюсь за Америку, потому что никогда еще не было более неквалифицированного человека, который вел бы переговоры от нашего имени", – заявила Боберт.

I surely hope Joe Biden doesn’t accidentally return the state of Alaska to Putin in their meeting.



I’m praying for America today, because there has never been a more unqualified person negotiating on our behalf.