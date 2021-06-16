В США обеспокоены за судьбу Аляски после саммита глав России и Америки

Представитель республиканцев в конгрессе считает, что не было еще на переговорах такого уровня более неквалифицированного лидера нации

Конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт выразила обеспокоенность за судьбу Аляски после сегодняшней встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Об этом политик написала в своем "Твиттере".

"Я очень надеюсь, что Джо Байден случайно не вернет Аляску Путину во время встречи. Сегодня я молюсь за Америку, потому что никогда еще не было более неквалифицированного человека, который вел бы переговоры от нашего имени", – заявила Боберт.


В соцсетях после начала саммита на вилле Ла Гранж пользователи уже распространяют некоторые фотографии с Байденом, внимательно отслеживая его телодвижения, мимику и поведение в целом.

Так комментаторы строят предположения насчет листочков бумаги в руках у хозяина Белого дома, с которыми он сидел на официальном фото с Путиным. Телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале выразила мнение, что это шпаргалки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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