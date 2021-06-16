Американский лидер принял весьма неуместную позу, считает эксперт

Президент России Владимир Путин демонстрирует спокойствие и сосредоточенность, в то время как его американский коллега испытывает дискомфорт. Так проанализировал поведение политиков клинический психолог Владимир Крупин, комментируя "язык тел" обоих президентов на встрече в Женеве.

Эксперт сообщил, анализируя действия главы Соединенных Штатов во время короткой беседы перед началом переговоров, что Байден встревожен и обеспокоен. По словам Крупина, президент России принял уверенную позу и сидит глубоко в кресле с расслабленными плечами и поднятой головой – Путин чувствует уверенность в себе, ничего не утаивает и готов быстро отреагировать на внешние сигналы.

По "языку тела" президента России можно также заметить, что лидер широко расставил ноги, а локти прикрывают бока. Кисти рук находятся в полу расслабленном состоянии – такое положение идеально для рукопожатия или захвата.

Байден же занимает в основном переднюю часть кресла с выпрямленной, как струна, спиной. Президент США не облокотился на спинку. Он сложил кисти в замок, прижав к животу – у эксперта сложилось впечатление, будто политик хочет встать и уйти. При этом Байден демонстрирует "показную небрежность", закинув одну ногу на другую и плотно сжав ноги. Как считает Крупин, поза весьма неуместна для делового этикета.

"Посматривает в бумажку, словно боится что-то забыть, и периодически наклоняется к своему помощнику, хотя необходимости в этом нет. Его одолевают опасения", – читает поведение лидера американской нации психолог для РИА ФАН.



Эксперты оценили и стиль одежды политиков для женевского саммита. Глава РФ остановил свой выбор на классическом пурпурном галстуке – по мнению консультанта по этикету Татьяны Николаевой, это свидетельствует о решительности российского лидера. Оттенок галстука его американского коллеги довольно светлый – не исключено, считает специалист, что таким образом политик пытается расположить к себе собеседника, сообщает РИА "Новости".