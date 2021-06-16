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Гражданина РФ задержали в рамках дела о шпионаже в Латвии. Об этом стало известно сегодня, 16 июня.
Как отмечает источник, россиянина задержали вместе с депутатом Сейма, бывшим министром иностранных дел Латвии Янисом Адамсонсом, передает РИА "Новости".
Несколькими днями ранее Адамсонса лишили неприкосновенности. В настоящее время он проходит в качестве фигуранта уголовного дела о шпионаже в пользу РФ.
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