Рига уверена в соучастии гражданина РФ с парламентарием

Гражданина РФ задержали в рамках дела о шпионаже в Латвии. Об этом стало известно сегодня, 16 июня.

Как отмечает источник, россиянина задержали вместе с депутатом Сейма, бывшим министром иностранных дел Латвии Янисом Адамсонсом, передает РИА "Новости".

Несколькими днями ранее Адамсонса лишили неприкосновенности. В настоящее время он проходит в качестве фигуранта уголовного дела о шпионаже в пользу РФ.