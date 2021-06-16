У ВВС Пентагона могут возникнуть большие проблемы с его бомбардировщиками в случае конфликта с Поднебесной

ВВС США в противоборстве с КНР могут спровоцировать ситуацию, когда Пекин в качестве ответных мер будет вынужден применить ядерное оружие. Об этом предупреждает обозреватель Лорен Томпсон в Forbes.

В статье автор напомнил, как в конце прошлого года Военно-воздушные силы Пентагона провели секретные учения, в которых проверяли, как они могут отразить вторжение Китая на Тайвань в 2030-ом.

По информации издания Defense News, американцы использовали ряд пилотируемых и беспилотных самолетов, чтобы предотвратить атаку, в том числе сверхмалый бомбардировщик B-21, который все еще находится в стадии разработки, а также стоящий на вооружении с 1955 года В-52.

"Хорошая новость заключается в том, что гипотетическое китайское вторжение в военной игре было остановлено без применения ядерного оружия", – сообщает Томсон.

Однако есть и плохая новость. Она состоит в том, что в реальной войне все может пойти не так, и, возможно, Китай прибегнет к использованию ядерного оружия раньше, чем это сделают Штаты, указывает обозреватель.

"Такая возможность подчеркивает проблему в планировании ВВС, которая осталась практически незамеченной", – отмечает автор.

В случае возникновения боевых действий за Тайвань Пентагон намерен вести против Китая обычные боевые действия, направляя в его воздушное пространство самолеты с ядерным оружием – или путем запуска крылатых ракет с других летательных аппаратов, способных нести ядерное оружие.

Однако система стратегического предупреждения Поднебесной пока не способна быстро отличать ядерную и неядерную атаку.

"Китайское командование, возможно, не захочет ждать так долго, прежде чем ответить", – полагает Томпсон.

Армейское руководство КНР может не без основания предположить, что американские стелс-бомбардировщики направлены для отслеживания межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории Штатов, или для уничтожения систем стратегического военного управления, пишет публицист.

По его мнению, проектировщики ВВС США не задумывались о том, что их будущие бомбардировщики будут полностью представлены самолетами, чья обычная или ядерная боевая нагрузка неразличима для потенциального противника.

Это не имело значения, когда врагом были Сирия или Ирак, но когда другой стороной выступает ядерная держава, это уже стало иметь большое значение, подчеркнул Томпсон.

Автор считает, что Пентагону нужно подумать, как в случае войны использовать свои боевые крылатые машины, чтобы предотвратить возможный ядерный мировой конфликт.

