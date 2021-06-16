Президент РФ поведал, о чем договорился с американским коллегой

В Женеве завершился саммит Россия-США. После переговоров в узком и расширенном формате президент РФ Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал об итогах встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

Лидер россиян отметил, что переговоры прошли "хорошо", не было никакой враждебности, но встреча была в принципиальном ключе. Разговор был конструктивный – обе стороны проявили желание искать точки соприкосновения. Глава РФ подчеркнул, что обсудил с американским коллегой – торговые отношения, стратегическую стабильность, региональную безопасность и кибербезопасность.

Также лидеры договорились вернуть послов в страны. Москва и Вашингтон начнут коТема Украины также была затронута. По словам Путина, вопрос вхождения Незалежной в НАТО затрагивался "мазком".

"Здесь нечего обсуждать", – заявил Путин.

Байден согласился, что в основе решения конфликта на Донбассе должны лежать Минские соглашения.

Также Россия и США по итогам саммита начнут консультации по кибербезопасности.

"Утро.ру" следило за событиями на вилле Ла Гранж в режиме онлайн.