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В Женеве завершился саммит Россия-США. После переговоров в узком и расширенном формате президент РФ Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал об итогах встречи с главой Белого дома Джо Байденом.
Лидер россиян отметил, что переговоры прошли "хорошо", не было никакой враждебности, но встреча была в принципиальном ключе. Разговор был конструктивный – обе стороны проявили желание искать точки соприкосновения. Глава РФ подчеркнул, что обсудил с американским коллегой – торговые отношения, стратегическую стабильность, региональную безопасность и кибербезопасность.
Также лидеры договорились вернуть послов в страны. Москва и Вашингтон начнут коТема Украины также была затронута. По словам Путина, вопрос вхождения Незалежной в НАТО затрагивался "мазком".
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Также Россия и США по итогам саммита начнут консультации по кибербезопасности.
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