Зеленский перепутал митингующих и оскорбил православных

Зеленский перепутал митингующих и оскорбил православных
Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Глава Незалежной не разобрался в двух разных акциях протеста

Президент Украины Владимир Зеленский долго соображал по поводу вчерашних событий в центре Киева и ничего лучше не придумал, как походя оскорбить своим комментарием православных верующих, поскольку перепутал их крестный ход с протестным митингом оппозиции. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

Напомним, накануне к зданию Верховной рады пришли свыше 20 тыс прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, которую постмайданные власти объявили в стране неофициальной. Верующие провели молебен, потребовали прекратить гонения и отменить законопроекты о принудительном переименовании, а также еще раз подняли тему "церковного рейдерства".

Потом они отправились в крестный ход. Вслед за ними под окнами парламента начался митинг сторонников партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" против реформы рынка земли.

В голове Владимира Александровича две разных акции слились воедино, и он решил решил, что это была одна и та же акция протеста.

"Мне очень жаль. Там стоят бабули и дети. В желтых кепочках "ОПЗЖ". Что-то там в церкви снова не так", – заявил лидер нации.

Данный спич главы государства не остался незамеченным. Из-за общественного резонанса руководитель Офиса президента Михаил Подоляк отчитался, что никаких претензий к молебну УПЦ у пана Зеленского нет. Оказывается, он говорил лишь о "постановочных желтых кепках ОПЗЖ". Кроме того, Подоляк обвинил сторонников оппозицию в спекуляции на религиозной тематике.

Добавим, православные УПЦ (МП) выступали вчера против законов, принятых в годы президентства Петра Порошенко в 2018-ом, который рукотворно создал в соборной церковный раскол. Шоколадный король добился того, что в Незалежной каноническая УПЦ должна изменить название и указать свою принадлежность к России.

А уже в 2019 г. Рада приняла закон, допускающий самовольное занятие храмов Украинской православной церкви в пользу новой Православной церкви Украины (ПЦУ) – детище Петра Алексеевича.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость259361
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Иудей, чего с него возьмешь. Он служит Кабале.
гость
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Чего ждать от дол6оё6а, казните его как еретика в средневековье.
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