Россиян обвинили в давке на саммите в Женеве

Россиян обвинили в давке на саммите в Женеве
Фото: kremlin.ru
Американский пул возложил вину на службы безопасности РФ

Американский журналист Анита Кумар, входящая в пул Белого дома, заявила, что давка, возникшая перед саммитом президентов Соединенных Штатов и России в Женеве, произошла по вине российских журналистов.

По словам Кумар, речь идет о самой хаотичной давке последнего десятилетия на встречах межгосударственного уровня. Представители СМИ толкались и кричали, чтобы продвинуться, однако никто не посторонился.

"Представители Белого дома неоднократно пытались проникнуть внутрь американского пула, заявляя, что США и Россия согласовали определенное количество журналистов, которые будут допущены, и в итоге только девять из 13 членов американского пресс-пула попали внутрь. Там хаос продолжился. Шум репортеров заглушил краткие замечания Байдена и Путина", – заявила Кумар.

Спустя какое-то время представители безопасности со стороны РФ огородили СМИ от лидеров стран красной лентой, о которую многие спотыкались.

NBC News также утверждает, что российские службы безопасности стали выталкивать репортеров. 

"СМИ и официальные лица Белого дома стали кричать в ответ, что российские работники безопасности должны прекратить до нас дотрагиваться. Меня постоянно толкали, почти сбили с ног, так как многие члены пула споткнулись о красную ленту", – заявила журналистка.

Как отмечает источник, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что беспорядок возник из-за репортеров, которые "истолковали кивок Байдена" как ответ на выкрикнутый вопрос о том, может ли он доверять своему российскому коллеге.

РИА "Новости" же пишет, что давка была устроена американскими журналистами. Представитель президентского пула Павел Зарубин сообщил, что внутрь смогли попасть лишь несколько корреспондентов. К тому моменту, как СМИ пытались прорваться, лидеры уже сидели в креслах в ожидании начала. Давка, уверен Зарубин, началась из-за огромного количества американских операторов и корреспондентов.

Егор МАЛКОВ

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