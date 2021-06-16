Рука Кремля: отправленный в отставку глава разведки Болгарии нашел виновника своих бед

Рука Кремля: отправленный в отставку глава разведки Болгарии нашел виновника своих бед
Фото: Hristo Rusev/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Бывший чиновник не поверил в озвученную правительством причину его увольнения

Уволенный с должности главы национальной службы разведки (ДАР) Болгарии Атанас Атанасов заявил, что к его отставке приложил "руку Кремль". Об этом передает агентство БГНЕС в среду, 16 июня.

Ранее сегодня стало известно о том, что служебное правительство Болгарии решило сменить Атанасова на посту главы ДАР. По словам представителя совмина, при руководстве этого чиновника ведомство вело свою работу, не соблюдая принципы объективности, беспристрастности и политической нейтральности, сообщает РИА "Новости".

В свою очередь Атанасов на брифинге отверг названные правительством причины его отставки.

"Основная причина моего отстранения – это длинная рука Кремля и действия, согласованные с одним известным бизнесменом… Успешная работа против русского влияния, я имею в виду русские спецслужбы, вот причина моего увольнения", – подчеркнул он.

Атанасов объявил, что наблюдает в стране проявления высших форм демагогии и популизма, а по некоторым показаниям и диктатуры. Он назвал указы президента Болгарии Румена Радева "самой серой зоной в праве", потому что они не подлежат контролю. Поэтому экс-глава разведки не видит возможности отстоять свои права в отношении увольнения с должности.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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