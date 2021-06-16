Президент США попытался выглядеть жестким

Джо Байден так же, как и Владимир Путин, выступил перед журналистами по итогам саммита Россия-США в Женеве. Глава Белого дома рассказал, что повестка Вашингтона не настроена против Москвы.

Лидер американцев подчеркнул, что выполнил то, за чем приехал в Женеву. По его словам, атмосфера была доброй и позитивной. Теперь у двух стран есть база для выстраивания отношений.

Байден отметил, что отношения между странами должны быть предсказуемыми. Президент США сказал российскому коллеге, что не сможет сохранить доверие своего народа, если не будет поднимать вопросы прав человека. По его словам, он не перестанет говорить об Алексее Навальном.

Байден заявил, что США не потерпят, если их демократию будут нарушать. Также лидеры говорили о Поле Уилане и Треворе Риде.

Президент США выступил с предложением, чтобы критическая инфраструктура не подвергалась кибератакам. Этим вопросом планируется заняться вплотную. По его словам, они договорились работать по Ирану, не дать этой стране получить ядерное оружие.

Через полгода станет ясно, смогли ли лидеры о чем-то договориться. Байден поведал, что речь зашла и о Сирии, и об Афганистане.

Трансляция пресс-конференции Байдена шла в ютуб-канале "Говорит Москва".