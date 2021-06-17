Путин победил: назван главный итог саммита в Женеве

Путин победил: назван главный итог саммита в Женеве
Фото: Anita Kumar - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Совместное заявление президентов двух стран стало существенным достижением

Накануне, 16 июня, в Женеве состоялся саммит Россия-США. Владимир Путин и Джо Байден сочли, что диалог был конструктивным, а встреча прошла хорошо. Теперь эксперты подводят итоги переговоров.

Так, директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги указал на то, что Байден признал – без России решить многие международные вопросы невозможно. Президент США показал, что готов работать не только со своими партнерами, но и выстраивать отношения с РФ. В этом и есть главная победа Путина, который, по мнению эксперта, обошел Байдена на саммите, пишет РИА "Новости". К слову, экс-глава Белого дома Дональд Трамп также считает, что от встречи выиграла Россия. США, по его словам, "ничего не получили". Миллиардер в разговоре с Fox News отметил, что отношения между странами могли быть фантастическими. Ведь у стран есть взаимные интересы в сфере экономики. 

Замглавы МИД Сергей Рябков буквально сразу же после саммита успел рассказать журналистам, что стало главным итогом встречи. По его словам, совместное заявление лидеров о стратегической стабильности – это второй шаг американцев на пути к восстановлению здравого смысла. Первым был продление договора СНВ-III. Москва осталась довольна тем, что идею о том, что в ядерной войне не может быть победителей, закрепили на бумаге.

"Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира", – заявил Рябков "Коммерсанту".

По его словам, любые игры вокруг этого вопроса – это опасно. Поэтому Россия испытала ощущение уверенности, ведь именно так и должны вести себя ответственные ядерные державы. Впрочем, Рябков также указал на то, что у России и США все еще много противоречий. Однако Москва готова искать пути к налаживанию отношений.

А российский сенатор Владимир Джабаров считает, что встреча дала старт для развития более хороших отношений. Он выразил мнение в разговоре с URA.RU, что важным элементом стало признание Байдена, что решить конфликт в Донбассе можно только через Минские соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский, очевидно, ждал другого от американского коллеги. Теперь ему придется менять свою риторику. 

Ранее психолог оценила поведение президентов США и России на встрече. По мнению эксперта, Байден чувствовал себя зажатым. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость261006
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Ну если по сути никто ничего не выиграл, все остались при своих, только послов вернули ну и на прессконференции наш выглядел лучше да и ответил намного больше вопросов чем чем Байден на своей.
Гость256365
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Гость262134
"А российский сенатор Владимир Джабаров считает, что встреча дала старт для развития более хороших отношений."
раши, вы свой язык то учите, мать вашу.
"мы стали более лучше одеваться" (с) какая то колхозница из иваново
А у вас там фамилия Джабаров ни на одну мысль не наталкивает? Хотя про что это я? Хохлы и мысль! Несовместимое что то.
Гость262134
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"А российский сенатор Владимир Джабаров считает, что встреча дала старт для развития более хороших отношений."
раши, вы свой язык то учите, мать вашу.
"мы стали более лучше одеваться" (с) какая то колхозница из иваново
Гость256102
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Ничего не поменяется! Байден и его коллеги по прежнему через фразу предупреждают наказать, воздействовать, ввести санкции, ограничить и т.д., если что то будет в отношениях не в интересах США. А о взаимных интересах, как-то ни слова. Прежде всего их дермократия и весь мир должен жить в их дерме.
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