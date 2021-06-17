Совместное заявление президентов двух стран стало существенным достижением

Накануне, 16 июня, в Женеве состоялся саммит Россия-США. Владимир Путин и Джо Байден сочли, что диалог был конструктивным, а встреча прошла хорошо. Теперь эксперты подводят итоги переговоров.

Так, директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги указал на то, что Байден признал – без России решить многие международные вопросы невозможно. Президент США показал, что готов работать не только со своими партнерами, но и выстраивать отношения с РФ. В этом и есть главная победа Путина, который, по мнению эксперта, обошел Байдена на саммите, пишет РИА "Новости". К слову, экс-глава Белого дома Дональд Трамп также считает, что от встречи выиграла Россия. США, по его словам, "ничего не получили". Миллиардер в разговоре с Fox News отметил, что отношения между странами могли быть фантастическими. Ведь у стран есть взаимные интересы в сфере экономики.

Замглавы МИД Сергей Рябков буквально сразу же после саммита успел рассказать журналистам, что стало главным итогом встречи. По его словам, совместное заявление лидеров о стратегической стабильности – это второй шаг американцев на пути к восстановлению здравого смысла. Первым был продление договора СНВ-III. Москва осталась довольна тем, что идею о том, что в ядерной войне не может быть победителей, закрепили на бумаге.

"Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира", – заявил Рябков "Коммерсанту".

По его словам, любые игры вокруг этого вопроса – это опасно. Поэтому Россия испытала ощущение уверенности, ведь именно так и должны вести себя ответственные ядерные державы. Впрочем, Рябков также указал на то, что у России и США все еще много противоречий. Однако Москва готова искать пути к налаживанию отношений.

А российский сенатор Владимир Джабаров считает, что встреча дала старт для развития более хороших отношений. Он выразил мнение в разговоре с URA.RU, что важным элементом стало признание Байдена, что решить конфликт в Донбассе можно только через Минские соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский, очевидно, ждал другого от американского коллеги. Теперь ему придется менять свою риторику.

Ранее психолог оценила поведение президентов США и России на встрече. По мнению эксперта, Байден чувствовал себя зажатым.